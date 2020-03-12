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12 марта 2020, 12:38
Тадеуш Воронович

Живое право

Тадеуш Воронович
Тадеуш Воронович
Судья Конституционного cуда

В канун важной даты судья Конституционного cуда Тадеуш Воронович рассказал газете "7 дней" об актуальности Основного Закона страны и возможности его обновления.

– Тадеуш Валентинович, в экспертном сообществе идет обсуждение возможных изменений в Конституцию страны. Чем вызвана эта необходимость?

– Конституция – это, по сути, общественный договор о принципах государственного и общественного устройства. Это фундамент политических, экономических, социальных отношений, правовая основа развития общества и государства.

Основной закон закрепляет организацию государственной власти. Ее взаимоотношения с различными силами общества. Он определяет правовую основу политической системы и рамки избирательной системы. И может рассматриваться в качестве программы развития государства и общества.

Наша Конституция выдержала испытание временем. Благодаря надежному правовому фундаменту обеспечена социально-политическая стабильность, работа институтов публичной власти. Проведены коренные преобразования в экономике, социальной, научной сфере, образовании, здравоохранении. Основной Закон – это "живое право", позволяющее своевременно реагировать на вызовы времени и изменения в обществе.

Обновление Основного Закона не является самоцелью. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие государства и общества эволюционным путем – на основе заложенного в Конституции потенциала.

В 2019 году в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси аргументировал идею обновления Конституции страны как необходимость повышения эффективности деятельности государственных органов. Перераспределение и уточнение конституционных полномочий требуется для укрепления доверия власти и народа, установления важных основ создания справедливого и демократического общества.

– Насколько обновится главный документ? Что возьмем из зарубежной практики?

– Конституционный суд изучил опыт разных стран, проанализировал возможные последствия модернизации Конституции для развития общества и др. Однако пока озвучивать то, кто (в том числе Конституционный суд) и какие внес предложения по изменениям Основного Закона, считаю преждевременным и непродуктивным. Должна быть подготовлена концепция изменений Конституции. Над ее созданием работают не только Конституционный Суд, но и другие государственные органы, научные и учебные учреждения, общественные организации. Именно концепция может стать предметом для анализа и обсуждения в обществе.

Необходимо, чтобы положения обновленного документа помогали решать задачи социального прогресса, модернизации общества, формирования эффективного государства, чтобы обновленный Основной Закон отвечал интересам всего общества и каждого гражданина.

Для нас важен законодательный опыт зарубежных стран. Но мы не намерены брать за образец конституции конкретных государств и следовать заложенным в них подходам. И вправе гордиться Конституцией, которая за четверть века сыграла определяющую роль в укреплении независимости, обеспечении мира и согласия. Более того, я убежден, что потенциал Основного Закона далеко не исчерпан. Сегодня он – главная гарантия успешного развития общества и государства в будущем. Важно обеспечить преемственность, непрерывность и конституционную стабильность.

– Конституционные изменения в разных государствах происходят по сей день. Не обошел этот процесс и страны СНГ. Как предлагаемые перемены конституции России могут изменить правопорядок у соседей? Повлияло ли их решение о модернизации на изменение Основного Закона в Беларуси?

– Полагаю, что принятое в январе 2020 года решение о модернизации конституции России никак не связано с предполагаемым обновлением Основного Закона у нас хотя бы потому, что впервые Президент поручил Конституционному суду подготовить предложения о возможных изменениях Конституции еще в 2018 году.

А теперь о двух аспектах изменений в российский основной закон, которые вызывали у меня профессиональный интерес.

Во-первых, для защиты суверенитета соседи предложили решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров Российской Федерации, в случае расхождения с российской Конституцией не принимать к исполнению. Таким образом, соседи закрепляют верховенство Конституции.

А теперь обратимся к Посланию Конституционного суда о состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2018 году. В нем говорится, что акты международного права не могут ограничивать суверенное право белорусского народа определять свой путь развития, права и свободы граждан. У нас баланс национальных и наднациональных интересов определяется исходя из верховенства Конституции.

Во-вторых, россияне предлагают усилить роль Конституционного суда, наделив его полномочиями проверять по запросам президента верность законов, принятых палатами Федерального собрания, до их подписания Президентом России. Отмечу, что Конституционный суд Республики Беларусь еще с 2008 года отслеживает конституционность всех законов, принятых Национальным собранием Республики Беларусь, до подписания их Президентом.

– В стране обсуждается изменение государственных символов. Что будет корректироваться, как скоро и цена вопроса?

– Символы Республики Беларусь – флаг, герб и гимн. На основных этапах становления государственности все символы, и в частности герб, закрепленный в конституциях Белорусской ССР 1927, 1937, 1978 годов, его вид и описание неоднократно изменялись и уточнялись. Я не вижу чего-то чрезвычайного в том, что сегодня, спустя четверть века со дня принятия Конституции, Геральдический совет при Президенте посчитал необходимым уточнить изображение герба, который должен наиболее точно отражать суть и характер государства на современном этапе его развития. Как герб будет выглядеть, мы узнаем после внесения изменений в закон "О государственных символах". Можете не сомневаться, что материальные затраты будут минимизированы. В частности, бланки с гербом будут использоваться до их полного расходования.

Хочу пожелать читателям газеты "7 дней" и в их лице всем гражданам страны мира и благополучия, а также знать (и уважать!) наш Основной Закон – главный гарант обеспечения и защиты прав человека.

Тамара МАРКИНА

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