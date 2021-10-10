Юго-восток Беларуси щедр на таланты и одаренных людей, которые дарят свет творчества в своих песнях, танцах, картинах, музыке и театральных постановках. Они затрагивают что-то невидимое внутри нас, заставляют переживать эмоции, созвучные каждому в определенный момент жизни. Кто-то роняет слезу перед большим экраном в кинотеатре. Кто-то ностальгирует, глядя на домик окнами в сад, изображенный на картине. Не оставляют зрителя равнодушными постановки на сцене театров. Вихрем уносят в другие измерения обладатели неземных голосов. И городские праздники невозможно представить без оркестров. О культурной составляющей юго-востока страны и профсоюзной поддержке, рожденных в ковидных обстоятельствах проектах и творчестве без границ, артистах большой сцены и самородках в глубинке рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич.

О лице культуры

Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма объединяет 21 районную профсоюзную организацию и более 280 первичных профсоюзных организаций, в которых состоит свыше 16,6 тыс. членов профсоюза. Абсолютное большинство из них - работающие, около тысячи учащихся, почти столько же людей на заслуженном отдыхе. В определенном смысле можно сказать, что у нашей отрасли женское лицо - чуть больше 10,5 тыс. представительниц прекрасной половины человечества. Хотя все гармонично.

"Как и вся отрасль культуры, наш профсоюз многогранный. Он объединяет представителей более 50 специальностей. И это только в сфере культуры. Это очень талантливые, необыкновенные и интересные люди. Мастера и специалисты высочайшего уровня, со своим я. Их жизнь наполнена творчеством, и они дарят его другим", - отметил Михаил Жукевич.

Люди отрасли культуры - это не только те, чьи лица мы видим на афише или сцене. Огромную роль играют и те, кто, образно говоря, находится за кулисами. "Это и костюмеры, и звукорежиссеры, и осветители, и ответственные за чистоту, и даже гардеробщицы, улыбками и добрыми словами которых задается настрой на культурную программу", - сказал руководитель отраслевого профсоюза региона.

По мнению спикера, понятие культуры имеет широкое значение. Оно включает внутреннюю и внешнюю составляющие. "Каждый из нас рождается, живет и уходит с этим понятием. Без культуры - как понятия и жизненных установок, так и творчества - невозможно представить нашу жизнь. Человек берет свою первую ноту, как только рождается. В культуре, как в зеркале, отражается самобытность и многогранность белорусов", - пояснил он.

В Гомельской области тысячи талантов, каждый из которых выполняет свою миссию. В большую семью отрасли культуры входят солисты, вокальные и инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы и клубы, хранители музейного дела, библиотекари, актеры театра и кино, работники сцены, режиссеры и постановщики, музыканты и представители других профессий. "Каждая из них важна и необходима. Поверьте, для создания атмосферы волшебства на сцене важна не только партия артиста, исполнившего монолог с чувством, толком, расстановкой, но и на первый взгляд невидимого человека, который в нужный момент выполняет необходимые операции - и на сцену падает снег", - подчеркнул Михаил Жукевич.

Алмазы в глубинке

Культура в небольших населенных пунктах есть, уверен Михаил Жукевич. "Возможно, не совсем корректно сравнивать условия на селе и в большом городе. Но, поверьте, звезды, которые зажигают преподаватели в районах, сияют не менее ярко. И работают в учреждениях культуры люди, преданные своему делу. Они горят им и по-хорошему заряжают окружающих. Лауреаты премии Президента есть и в агрогородках, и в Гомеле. В этом нет ничего удивительного, никаких секретов и уж тем более протекций. Все просто: для каждого наставника-творца это не просто работа, а вся жизнь", - уверен руководитель областной организации.

Отдельно Михаил Жукевич обозначил работу библиотек. "Да, в больших городах созданы настоящие центры культуры, литературы и развития. При них действуют клубы, кружки, сообщества. К примеру, в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина создан любительский театр, который ставит очень жизненные и сильные постановки. Но на селе, в глубинке библиотеки тоже живы. И они тоже служат духовному развитию и общению жителей. И это не менее важно, чем в городе", - подчеркнул он.

Жизнь продолжается

Михаил Жукевич также отметил, что непростая эпидемиологическая ситуация особенно сильно отразилась на сфере культуры. Из-за необходимых ограничений на месяцы остались без зрительских аплодисментов концертные залы, театры, кинозалы, снизилось число посетителей в музеях и галереях. Вместе с тем это испытание в очередной раз продемонстрировало взаимовыручку попавших в тяжелое положение организаций, силу и сплоченность профсоюза.

Вместе с тем музеи, галереи, оркестры и другие учреждения предложили зрителям и слушателям новые форматы культурных программ. Это и виртуальные 3D-туры по выставочным залам и галереям, и информационно-познавательные проекты. К примеру, Гомельский дворцово-парковый ансамбль начал вести "Глоссарий". Так знакомят взрослых и детей с историей экспонатов. А побывать на экскурсии во дворце Румянцевых и Паскевичей можно по клику компьютерной мыши, не выходя из дома.

"Благодаря поддержке областной власти сфера развивается и укрепляется. Продолжается реконструкция комплекса бывшего коллегиума иезуитов в Юровичах, обустраивается и дополняется мемориал "Партизанская криничка". В Юровичах открыли уникальный объект - музей под открытым небом на месте стоянки первобытного человека", - рассказал Михаил Жукевич.

Плечо для творца

Творческий человек, как и сотрудник любой сферы - производственной или педагогической, - нуждается в поддержке и защите. У него тоже есть бытовые вопросы, семейные обстоятельства, жизненные трудности и т.д. Ему тоже необходимо отдохнуть и набраться сил в здравнице, к примеру. "Главным в нашей работе было и остается стремление быть ближе к каждому представителю отрасли, человеку труда, желание реально ему помочь в каждодневных делах и заботах. Усилия направлены на обеспечение мира и стабильности, сохранение здоровья людей и создание безопасных условий труда, повышение качества и уровня жизни работающих, их трудовой и социально-экономической защищенности", - подчеркнул Михаил Жукевич.

Профсоюзные лидеры, заверил спикер, должны быть в курсе происходящего в коллективе, знать, чем живут люди, что их волнует. "Председатель каждой первички профкома - социальный партнер нанимателя. Это поддержка людей и в праздники, и в трудные моменты. Ведь наша задача №1 - защита трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза. Конечно же, не обходится и без культмассовой и спортивной работы", - подчеркнул Михаил Жукевич.

В 2020 году по просьбе членов профсоюза правовая служба составила 33 процессуальных документа в суды различных инстанций, на основании судебных решений работникам возвращено более Br8,5 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. В 2021 году эта работа продолжается.

Лавры лауреатов

Приятные сюрпризы накануне праздника получили все представители отрасли. Свою поздравительную миссию выполнил и отраслевой профсоюз. Лауреатами премии Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма стали сразу трое представителей Гомельской области. "Приз зрительских симпатий" - новая номинация, учрежденная в этом году. Лучших из лучших выбирали не только члены жюри: победителей в этой номинации определили зрители. Голосование проходило на портале отраслевого профсоюза.

В номинации "Литература, журналистика, критика" первенство - за писателем, публицистом, драматургом, общественным и культурным деятелем, почетным членом Союза писателей Владимиром Гавриловичем. Лучшим в номинации "Музейное дело" стал коллектив Жлобинского историко-краеведческого музея. А в номинации "Музыкальное искусство" признан талант артиста-вокалиста высшей категории Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И.Жиновича Андрея Колосова. К слову, Андрей - уроженец Гомеля. Победителей чествовали в столице.

"Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить всех представителей отрасли и ветеранов культуры с профессиональным праздником. Многолетний опыт доказал: в этой сфере не бывает случайных людей. Те, кто не дышит творчеством, не живет ощущением и служением своему делу, надолго не задерживается. Желаю всем без исключения мастерам своего дела удовольствия и удовлетворения от работы, вдохновения и новых идей. И, конечно же, признания", - пожелал Михаил Жукевич.

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