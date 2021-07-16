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16 июля 2021, 16:25

12-метровый пояс с кристаллами Swarovski можно увидеть на выставке в Витебске

Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее Витебска на время "Славянского базара" работает выставка "Торжок - живая традиция золотого шитья". На ней можно увидеть уникальные экспонаты, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Торжокские золотошвеи" представило уникальный промысел вышивки драгоценными нитями. Эта традиция в Торжке сохраняется с XII века. "Мастерицы отшивали парадные наряды для императорской семьи и окружения. В годы Великой Отечественной войны под знаменами, отшитыми Торжокскими золотошвеями, солдаты уходили на фронт с Красной площади и участвовали в параде Победы 1945 года", - рассказала руководитель музейных объектов "Торжокские золотошвеи" Елена Ильющенкова.

На "Славянский базар" привезли также панно, которое создавалось девять месяцев. В экспозиции - отшитая обложка для Библии, книги сказок Пушкина. В Торжке шьют одежду и аксессуары из оршанского льна. Некоторые работы российского предприятия находятся в Ватикане.

Больше всего на выставке притягивает внимание 12-метровый пояс. Его ширина 25 см, на создание такого изделия ушло 52 км золотой и серебряной нити, а также 6,5 тыс. кристаллов Swarovski. "Пояс обладает защитной силой. На нем вышита оберегающая молитва: "Живый в помощи Вышняго", - отметила Елена Ильющенкова. Также на выставке представлены наборы XIX века, которые тогда использовали мастерицы.

Предприятие по золотошитью было открыто в Торжке в 1894 году. Сегодня это центр такого вида искусства, хранящий многовековые традиции древнего промысла России.

В Витебске продолжается "Славянский базар". Сегодня на фестивале проходит День Союзного государства. Вечером в Летнем амфитеатре состоится гала-концерт, который объединит артистов из Беларуси и России. В концертном зале "Витебск" выступит Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики "Кабардинка". Специальный гость - Черим Нахушев.-0-

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