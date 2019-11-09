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09 ноября 2019, 17:01

"1986" - белорусская история, рассказанная небелорусом

Фото предоставлено режиссером
Фото предоставлено режиссером

Снять белорусскую историю, не будучи белорусом? Вряд ли немец Лотар Херцог думал об этом, когда 13 лет назад впервые попал в Минск. Приехал к друзьям, удивился архитектуре, восхитился природой и понял, что будет рад вернуться сюда снова и снова. И так все завертелось, что через годы в программу национального конкурса XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" была включена его первая полнометражная игровая картина "1986" - история абсолютно белорусская и очень глубокая. Естественно, снятая в Беларуси. О том, как возникла идея фильма и шла работа над ним, режиссер и сценарист Лотар Херцог рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Лотар Херцог родился в Германии, рос во Франции. Изучал прикладную культурологию в Германии, ставил спектакли и делал видеоинсталляции. Позже тяга к знаниям по киноведению привела его в Сан-Франциско, а режиссуре обучался дома - в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. До "1986" Лотар снял четыре короткометражки, все участвовали в различных международных фестивалях, в том числе на Каннском и Берлинале.

И в Беларуси Лотар учился. Русскому языку. В свое время он был в числе немецких студентов, которые по обмену приехали в Минск изучать русский. Про свое владение языком при встрече скромно отвечает, что знает русский немного и рассказывать о фильме ему проще по-английски. Но, увлекаясь и начиная говорить по-русски, изъясняется вполне неплохо.

Во время обучения в течение нескольких месяцев в Минске Лотар жил в общежитии, тогда еще на проспекте Машерова. Это очень хороший опыт, возможность погрузиться в местный уклад жизни, увидеть ее не приукрашенной, а настоящей, считает он. Реальное знание сильно помогло потом в работе над сценарием и фильмом. Лотар Херцог много знакомился, общался с той именно целью, чтобы понять, как живут белорусы. Что им интересно и что их волнует? Как они отдыхают и скорбят? Что их заботит, а что радует? Сказать, что во всем разобрался, Лотар не рискует, но многие вещи ему стали поняты. В сумме за 13 лет он прожил в Беларуси полтора года, что вылились в 77 минут экранной жизни. Убедительной, надо сказать.

Сценарии к своим картинам Лотар пишет сам. Ему нравится работать над драматургией, сюжетом. Режиссерская работа начинается уже на этом этапе: когда пишешь, многие картины представляешь.

Фильм "1986" рассказывает историю девушки Лены. У минской студентки непростые отношения с молодым человеком. Все столь сложно, что кроме как разорвать связь, выхода не находится. Личная драма разворачивается на фоне семейной. Вытягивая отца из тюрьмы, такая хрупкая и такая смелая, девушка ввязывается в незаконный бизнес. Она вывозит грузы из зоны отчуждения. По словам Лотара Херцога, заброшенная, опустевшая Чернобыльская зона - будто отражение сознания главной героини, ее мыслей и чувств. Финальная сцена картины символична. Идя по бездорожью сквозь туман в поисках выхода, Лена словно ищет способ выйти из личной драмы. Однако пересказывать бессмысленно, нужно смотреть. К слову, в минском прокате фильм планируется.

Изначально идея картины начиналась не с Чернобыля, а с города и личной истории главной героини. "Но когда я начал прорабатывать историю, понял, что тема Чернобыля остается незакрытой в Беларуси. Понял, что история главной героини может быть хорошо показана в связи с темой чернобыльской аварии, потому что она остается актуальной для Беларуси. Германия также частично пострадала от катастрофы 1986 года, ей эти вопросы не чужды, поэтому я решил соединить личную драму и общества", - рассказал Лотар Херцог.

Режиссеру очень нравится Минск, и это заметно по картине: много видов белорусской столицы. По мнению Лотара Херцога, архитектура отражает менталитет, дает некоторое представление о людях. В свое время он увлекался этой темой и хотел стать профессионалом в ней, планировал учиться архитектуре.

Минские пространства очень кинематографичны, говорит он. Здесь можно снимать перспективы, конструктивистские здания проспекта Независимости и здания 70-80-х годов прошлого века (к примеру корпус БНТУ - то ли корабль, то ли самолет).

И природа Беларуси впечатляет Лотара своим объемом, натуральностью. В Германии нет таких больших природных пространств, лесных массивов. Там, снимая в лесу, сложно записать звук полноценно: приходится прерываться, поскольку слышен шум проезжающих неподалеку машин либо звук пролетающего самолета.

Команда кинопроекта сменила 90 локаций. Это очень много. Снимали в Минске, под ним, а "территорию отчуждения" нашли под Новополоцком и возле Плещениц.

"Я ездил в Чернобыльскую зону, чтобы понимать, как все выглядит, но подвергать команду опасности, работать там не было никакой необходимости. Мы снимали недалеко от Новополоцка, где нашли оставленные людьми деревни. Обстановка очень похожа", - рассказал режиссер.

Показанная в сине-зеленом цвете экранная Чернобыльская зона особенно печальна. Пустые дома, некошеные луга, заросшие сады.

Тема чернобыльской катастрофы прямо проговаривается дважды: когда друг отца Лены показывает ей красную древесину - такими стали деревья после 1986 года, и в сцене, когда соседка угощает девушку собранной в лесу малиной, комментируя, что все проверяется и кушать ее не опасно. Хотя тут же бабушка Лены говорит: "Детка, дай мне эти ягодки, ты еще молодая".

Символично, что ленту снимали в год 30-летия катастрофы - в 2016-м.

О работе над картиной Лотар Херцог вспоминает с большим удовольствием. В интернациональной команде больше всего было белорусов, но также поляки, немцы, украинцы и русские. Главную героиню сыграла Дарья Муреева - актриса из России. "Мы очень хотели пригласить на эту роль белорусскую актрису. Искали ее в Минске и Москве, где работают многие белоруски, но что-то не складывалось. Первая встреча с Дарьей не стала определяющей. Я долго сомневался. Важно было прочувствовать много моментов, и один из них, насколько сложится актерский дуэт актрисы, играющей главную героиню, и актера, исполняющего роль ее молодого человека. Гармония пары в кадре очень важна", - рассказал режиссер.

Однако вскоре стало понятно, что именно Даша - та самая Лена, притом что у девушки еще не было опыта работы перед камерой. Чего совершенно не скажешь - так гармонична она в кадре. Дарья очень трудоспособна, не капризна, быстро освоила вождение грузовика, что было необходимо для фильма. Это актриса с большим потенциалом, считает Лотар Херцог.

Есть еще один интересный факт: в картине занят Алексей Кравченко. Актер, чью роль Флеры в фильме Элема Климова "Иди и смотри" забыть невозможно. Как, естественно, и сам фильм. На картину "1986" Лотар Херцог его приглашал, зная, что это хороший артист, а вот фильм "Иди и смотри" смог увидеть уже после завершения работы над своей лентой.

Героя Алексея Кравченко должен был сыграть другой артист, однако из-за болезни не смог.

Некоторые зрители сравнили "Иди и смотри" и дебютный "1986" в том смысле, что обе картины сняты не белорусами. Лотар считает такие параллели большим комплиментом, но признается, что фильмом болел. Съемки не были гладкими и простыми, приходилось и объяснять, и спорить. Многоязычие было отдельной сложностью, порой возникало недопонимание. Но команда работала заинтересованно, на результат, а не ради денег. Режиссера приятно удивили белорусские члены группы, которые, проработав не раз по 10 часов в лесу, не жаловались (чего не скажешь о немецких коллегах), а с энергией трудились до конца проекта. Особенное впечатление оставила работа 70-летнего водителя грузовика. Ему однажды пришлось катать команду по лесам едва ли не сутки. "В этот день мы снимали аварию с легковой машиной и грузовиком, которым он управлял, потерялись ночью в лесу, а в довершение всего застряли в грязи. Но от водителя не услышали и слова недовольства", - рассказал режиссер.

На "Лістападзе" картину принимали горячо, билеты на показ были раскуплены задолго. Фильм затронул зрителей, равнодушных в зале не было, и вопросов, в том числе острых, Лотару избежать не удалось. Вопросы и интерес к картине есть и у зарубежного зрителя. У ленты уже три награды международных форумов: фестиваля восточноевропейского кино в Котбусе (Германия), международного кинофестиваля в Цюрихе (Швейцария) и буквально в конце октября фильм получил главный приз МКФ в немецком городе Хофе. Фестивальная жизнь картины продолжается, но уже сегодня проработаны договоренности о ее прокате, в частности в Германии.

В Беларуси режиссеру из Германии работать понравилось. Среди плюсов в том числе возможность уложиться в достаточно малый бюджет и реализовать такие вещи, на что за рубежом нужны совершенно иные средства. Несмотря на это, свою следующую работу снимать здесь он пока не планирует: получить финансирование от немецкой стороны на картину, не связанную с Германией, довольно сложно.

Лотар Херцог не исключает сотрудничества с белорусскими коллегами. "Если я смогу реализовать задумку по съемке исторического фильма, то поработаю здесь еще", - сказал он. О сюжете пока не распространяется, но говорит, что белорусская тема будет присутствовать.

Лотар достаточно хорошо знаком с представителями белорусского кино. Минская школа киноискусства помогла на начальном этапе в организации съемок, проведении актерского кастинга. Белорусская академия искусств также содействовала поиску героев фильма "1986". Режиссеры Никита Лаврецкий и Кирилл Галицкий работали на картине.

"Я рад дружить и сотрудничать с коллегами из Беларуси. В вашей стране есть творческий потенциал для развития кино, что очевидно по представленным на национальном конкурсе "Лістапад" картинам. Я рад за Кирилла Галицкого и Светлану Козловскую, чей фильм международное жюри фестиваля назвало лучшим, и искренне верю в успех и хорошее будущее вашего кино", - отметил Лотар Херцог.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-

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