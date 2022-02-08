"3D-печать истории": на выставке в Минске можно создать собственную крепость из деталей

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Магический мир. 3D-печать истории" проходит в филиале Национального исторического музея Республики Беларусь "Дом-музей I съезда РСДРП", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представлены напечатанные на 3D-принтере архитектурный макет Кревского замка, здания железнодорожного вокзала конца ХІХ - начала ХХ века (станция Гавья), Дома-музея I съезда РСДРП и другие объекты.

"С помощью специального принтера для быстрого создания полноразмерных деталей, габаритных конструкций и ландшафтных объектов можно увидеть, как работает 3D-печать, а также посмотреть обучающие фильмы. У каждого посетителя выставки есть возможность создать собственную крепость из деталей, напечатанных на специальном оборудовании, а также собрать различные конструкторы, головоломки, изготовленные при помощи 3D-печати", - рассказали в историческом музее.

Выставочный проект рассказывает о методах производства деталей с помощью 3D-печати, которая получила развитие в начале 1980-х. Всего лишь за три десятилетия технология перешла от изготовления бумажных и пластиковых прототипов к непосредственному получению готовых функциональных предметов. Технология позволяет получать прототипы и изделия, которые широко используются в машиностроении, авиакосмической отрасли, медицине, архитектуре и др.

Посетить выставку можно будет по 3 июля.-0-