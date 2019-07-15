Адильхан Макин: к победе на "Славянском базаре" шел три года

15 июля, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. К победе на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" представитель Казахстана Адильхан Макин шел три года. Об этом он рассказал журналистам после торжественной церемонии объявления и награждения лауреатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды "Лиры", которую ему вручат сегодня на гала-концерте закрытия форума, и денежной премии в размере $20 тыс.

"Эмоции меня переполняют, ночь не спал. Я об этом мечтал. Три года шел к этой победе, участвовал в национальном отборе в Казахстане. На третий год, наконец, попал сюда. И выступал, кстати, под третьим номером. Хорошо, что не третье место занял, - поделился эмоциями Адильхан. - Эту победу я посвящаю всему народу Казахстана. У нас, кстати, этот год - Год молодежи. И всем молодым людям я хочу пожелать, чтобы они стремились к своим мечтам, упорно трудились ради этого и верили в себя".

Конкретных планов на будущее у молодого исполнителя нет, но участие в "Славянском базаре" было не единственной его мечтой, поэтому он и дальше намерен покорять вершины. "Думаю, это только начало. Я буду дальше петь, дарить свое пение, любовь и энергетику слушателям, ведь без них я никто. Просто человек. А так я певец, артист", - сказал он.

Адильхан Макин также отметил, что победитель конкурса "Витебск-2015" Димаш Кудайберген очень помог в становлении его как артиста, многому научил, стал примером. "Мы познакомились на конкурсе в Казахстане в 2012 году, Димаш тогда выиграл. Я был обычный парень из Петропавловска, помню, как он тогда поразил своим диапазоном. Спасибо ему, что он есть, что прославляет наш Казахстан во всем мире. Я думаю, что идти по его стопам не стыдно. Наоборот, честь и гордость - быть вторым после Димаша победителем из своей страны, да еще и с такими же баллами", - заключил исполнитель.-0-