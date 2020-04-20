Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:05 Трамп планирует выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси В мире
22:44 Ученые из Уэльса разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса В мире
22:20 Евросоюз и Великобритания начали второй раунд переговоров о жизни после Brexit В мире
21:48 Более тысячи мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 23 апреля Регионы
21:31 Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель В мире
21:19 БОКК ищет новые источники поставки средств индивидуальной защиты для волонтеров и соцслужбы Общество
20:59 Житель Гродно получил штраф в 50 БВ за перепродажу масок и антисептиков Происшествия
20:31 Остатки кораблей с сокровищами найдены на дне Средиземного моря Калейдоскоп
20:03 Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской Культура
19:48 Минздрав отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций Общество
19:29 ВОЗ: ослабление ограничений для населения в странах не означает завершения пандемии В мире
19:09 Лукашенко выразил соболезнования в связи с расстрелом жителей в провинции Канады Президент
19:05 В Бресте наладили пошив защитных костюмов для медработников Регионы
18:52 Завотделением центра гигиены и эпидемиологии в Минске приговорена к 3 годам колонии за взятки Происшествия
18:41 Волонтеры учреждений образования помогают в борьбе с COVID-19 Общество
18:31 США продлили по 20 мая закрытие границ с Канадой и Мексикой В мире
18:20 Единый день безопасности 24 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом Общество
18:11 На побережье Сицилии проснулся вулкан Этна В мире
18:09 Вице-премьеры стран ЕАЭС проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа Экономика
18:09 На конкурс "Золотая Литера" поступило более 400 заявок Общество
18:05 Приложим все усилия, чтобы белорусы чаще слушали отечественное радио - Адашкин Общество
17:57 В Беларуси разработан законопроект о неплатежеспособности и несостоятельности Общество
17:50 Под Крупками задержана преступная группа, воровавшая древесину Происшествия
17:45 Жители Минской области могут рассказать истории ветеранов на специальном сайте Технологии
17:35 Гродненец хотел заработать на продаже психотропа Происшествия
17:31 Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков Общество
17:22 ФОТОФАКТ: Цветение пионов в Китае Калейдоскоп
17:22 Суд в Минске вынес приговор гражданину Индии за организацию незаконной миграции Происшествия
17:20 Банк ВТБ (Беларусь) проводит акцию "Форсаж" для держателей зарплатных карточек 2.0" Общество
17:07 Минобразования: использование масок в школе носит рекомендательный характер Общество
Все новости
Все новости
Культура
20 апреля 2020, 20:03

Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской

Фото из архива
Фото из архива

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не поддаваться унынию, чаще улыбаться и проводить время с пользой советует в беседе с корреспондентом БЕЛТА актриса Гомельского областного драматического театра Анастасия Задорина.

Обстановка с коронавирусом внесла свои коррективы в культурную жизнь Гомеля, а значит, и тех, кто является ее частью. Из-за сложившейся ситуации в драмтеатре пришлось отменить премьеру спектакля "Вишневый сад", который готовили три месяца. "Отмена премьеры - событие неординарное. Такого в нашем театре не было за всю его историю, - отмечает Анастасия. - Но мы не унываем и очень надеемся, что эта ситуация только подогреет интерес зрителей. Думаю, поклонники и любители театра увидят наш "Вишневый сад" и оценят его по достоинству. Отменены на неопределенный срок и все другие спектакли".

По словам актрисы, есть у труппы некоторые переживания по поводу актерской "растренировки". "Если артист балета или оперного театра, в той или иной степени, может тренировать тело, голос дома, то актеру театра просто необходимо играть на сцене, так как его рабочий аппарат - это он сам, - поясняет Анастасия. - Пока мы этого лишены, но все равно надеемся только на лучшее. Небольшая группа артистов продолжает подготовку к новому спектаклю, премьера которого приурочена к 75-летию Победы. Сейчас театр перешел на репетиционный режим".

Анастасия Задорина задействована в различных творческих проектах. В некоторых пришлось взять паузу на неопределенный срок. Остановку на месяц сделала и театральная школа "Спирант", которой руководит актриса. Но она продолжает преподавать ораторское искусство в Федеральной школе радио, успешно проводит занятия онлайн.

Особым этот весенний сезон стал для всей семьи Анастасии. "Не открою большого секрета - семья у нас театральная: мама, папа, сестра и ее муж. Фактически два члена нашей семьи сейчас находятся в строгой самоизоляции - моя 17-летняя дочь Ксения и сестра Александра (в декрете). Они выходят из дома только по крайней необходимости, соблюдая все меры предосторожности. Мама и папа тоже стараются соблюдать меры безопасности. Мой зять Дмитрий занят в новой постановке и регулярно ходит на репетиции, но маска и перчатки - неотъемлемые аксессуары его гардероба. При этом мы заряжены только на позитив, уверены, что скоро все должно наладиться", - говорит собеседница.

Сама Анастасия не снижает жизненный темп. "Я так привыкла постоянно что-то делать, что мне очень трудно усидеть в четырех стенах. Стараюсь каждый день выходить на прогулку. Одна. В наш удивительный парк, просто в город. Наслаждаюсь его красотой. Поймала себя на мысли, что радуюсь, как ребенок, каждому моменту: вспорхнувшей птичке, распустившемуся цветочку, - делится актриса. - И улыбка! Я давно так много не улыбалась. Наверное, самое сложное в этой ситуации - не поддаваться унынию, хандре, депрессии. "Щекотать" себя надо, провести это время с пользой для себя. Многие мои друзья и коллеги из других стран, которые находятся в реальном карантине, открыли для себя столько нового и интересного: спорт, языки, онлайн-театры и концерты кумиров, банальное чтение давно желанной книги. А главное - это время можно провести в кругу семьи, со своими родными и близкими. Это бесценно".

Анастасия Задорина желает всем здоровья, беречь себя и своих близких. "Улыбайтесь, даже под маской, - советует она. - Ведь с улыбкой гораздо легче переносить любые невзгоды".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель театр
Новости рубрики Культура
"Б" - значит Бутеневский: в Бешенковичах краевед собирает кирпичи с историей
ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе
Фото из архива Записи легендарных спектаклей Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн
Эдуард Ханок. Фото из архива Эдуард Ханок отмечает 80-летие
Фото из архива РТБД готовит новую серию показов спектаклей из своего видеофонда
Фото из архива Актеры Купаловского театра запустили серию онлайн-чтений
Главное
Александр Лукашенко "Мы пока ни в чем не ошиблись" - Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом
В Беларуси выздоровели и выписаны 514 зараженных COVID-19
Ситуация с наличием масок и антисептиков в Беларуси выровнялась, спрос будет удовлетворен - КГК
Все плюсы - в пользу покупателя! Квартиры в столичном комплексе "Минск Мир" – без первого взноса в рассрочку на 10 лет!
Топ-новости
На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро
Врач и депутат о вреде самолечения, профессиональном долге и благодарности медикам
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Дибров
Минобразования: использование масок в школе носит рекомендательный характер
Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС
Центры образования ПВТ подключились к производству средств защиты для медиков
Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19
В Беларуси разработан законопроект о неплатежеспособности и несостоятельности
Ввод жилья в Беларуси в I квартале увеличился на 9,7%
ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения
ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе
Белорусы могут онлайн оценить риск инфицирования COVID-19
Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК "Динамо-Минск"
Мининформ ограничил доступ к 66 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
Специалист рассказал, чем чревато самолечение и чьи рекомендации будут полезнее советов из интернета
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.