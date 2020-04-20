Актриса Гомельского драмтеатра: улыбайтесь, даже под маской

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не поддаваться унынию, чаще улыбаться и проводить время с пользой советует в беседе с корреспондентом БЕЛТА актриса Гомельского областного драматического театра Анастасия Задорина.

Обстановка с коронавирусом внесла свои коррективы в культурную жизнь Гомеля, а значит, и тех, кто является ее частью. Из-за сложившейся ситуации в драмтеатре пришлось отменить премьеру спектакля "Вишневый сад", который готовили три месяца. "Отмена премьеры - событие неординарное. Такого в нашем театре не было за всю его историю, - отмечает Анастасия. - Но мы не унываем и очень надеемся, что эта ситуация только подогреет интерес зрителей. Думаю, поклонники и любители театра увидят наш "Вишневый сад" и оценят его по достоинству. Отменены на неопределенный срок и все другие спектакли".

По словам актрисы, есть у труппы некоторые переживания по поводу актерской "растренировки". "Если артист балета или оперного театра, в той или иной степени, может тренировать тело, голос дома, то актеру театра просто необходимо играть на сцене, так как его рабочий аппарат - это он сам, - поясняет Анастасия. - Пока мы этого лишены, но все равно надеемся только на лучшее. Небольшая группа артистов продолжает подготовку к новому спектаклю, премьера которого приурочена к 75-летию Победы. Сейчас театр перешел на репетиционный режим".

Анастасия Задорина задействована в различных творческих проектах. В некоторых пришлось взять паузу на неопределенный срок. Остановку на месяц сделала и театральная школа "Спирант", которой руководит актриса. Но она продолжает преподавать ораторское искусство в Федеральной школе радио, успешно проводит занятия онлайн.

Особым этот весенний сезон стал для всей семьи Анастасии. "Не открою большого секрета - семья у нас театральная: мама, папа, сестра и ее муж. Фактически два члена нашей семьи сейчас находятся в строгой самоизоляции - моя 17-летняя дочь Ксения и сестра Александра (в декрете). Они выходят из дома только по крайней необходимости, соблюдая все меры предосторожности. Мама и папа тоже стараются соблюдать меры безопасности. Мой зять Дмитрий занят в новой постановке и регулярно ходит на репетиции, но маска и перчатки - неотъемлемые аксессуары его гардероба. При этом мы заряжены только на позитив, уверены, что скоро все должно наладиться", - говорит собеседница.

Сама Анастасия не снижает жизненный темп. "Я так привыкла постоянно что-то делать, что мне очень трудно усидеть в четырех стенах. Стараюсь каждый день выходить на прогулку. Одна. В наш удивительный парк, просто в город. Наслаждаюсь его красотой. Поймала себя на мысли, что радуюсь, как ребенок, каждому моменту: вспорхнувшей птичке, распустившемуся цветочку, - делится актриса. - И улыбка! Я давно так много не улыбалась. Наверное, самое сложное в этой ситуации - не поддаваться унынию, хандре, депрессии. "Щекотать" себя надо, провести это время с пользой для себя. Многие мои друзья и коллеги из других стран, которые находятся в реальном карантине, открыли для себя столько нового и интересного: спорт, языки, онлайн-театры и концерты кумиров, банальное чтение давно желанной книги. А главное - это время можно провести в кругу семьи, со своими родными и близкими. Это бесценно".

Анастасия Задорина желает всем здоровья, беречь себя и своих близких. "Улыбайтесь, даже под маской, - советует она. - Ведь с улыбкой гораздо легче переносить любые невзгоды".-0-