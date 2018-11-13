Актриса театра и кино Елена Цыплакова отмечает юбилей

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса театра и кино, режиссер Елена Цыплакова отмечает сегодня свое 60-летие.

Елена Октябревна Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде в семье известных художников-графиков. Детство было омрачено неприятным событием - в возрасте шести лет родители отправили Елену в интернат на долгих два года. Тяжело болеющий туберкулезом отец Октябрь Иванович боялся, что может заразить ребенка.

Артистка вспоминает, что в детстве была хулиганкой, дружила в основном с мальчишками, усидеть на месте не могла, поэтому уже в начальных классах начала заниматься плаванием, фигурным катанием и пятиборьем. Несмотря на активные занятия спортом, Лена в школе преуспевала, ей с особой легкостью давались точные науки.

Девочка собиралась связать свою будущую профессию с математикой или химией, но судьба приготовила ей другой путь. Волей случая в один из дней 1973 года Елена познакомилась с режиссером Динарой Асановой, которая с мужем, художником-графиком, оказалась в доме Цыплаковых. Через год Елена Цыплакова получила свою первую роль в фильме Асановой "Не болит голова у дятла" (1974). Роль принесла девочке головокружительный успех, и предложения обрушились ливнем: Елена снялась в фильмах "Иван и Коломбина" (1975), "Шаг навстречу" (1975), "Вдовы" (1976). Сотрудничество с Динарой Асановой продолжилось позже в фильмах "Ключ без права передачи" (1977) и "Никудышная" (1979).

После окончания школы Елена решила поступать в театральный (1976 год). Она провалила экзамены в театральное училище имени Щепкина и Школу-студию МХАТ, но все же поступила в ГИТИС.

Сниматься в кино, несмотря на загруженность в институте, артистка не перестала. Роли в фильме Павла Любимова "Школьный вальс" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979) Юнгвальд-Хилькевича принесли Цыплаковой всесоюзную славу. В период с 1979 по 1980 год актриса снялась в семи фильмах: "Карл Маркс. Молодые годы", "Взрослый сын", "Приключения принца Флоризеля", "Адам женится на Еве", "Ключ", "Крах операции "Террор", "Быстрее собственной тени".

Такая активность не могла не отразиться на студенческой жизни: театральным педагогам не нравилось, что студентка Цыплакова так часто снимается в кино, ей было предъявлено требование прекратить все съемки на время учебы. Елена не согласилась и перешла на актерский факультет во ВГИК. В это же время девушка вышла замуж за своего однокурсника, но брак продлился не больше года. Параллельно с учебой Цыплакова начала работать в Малом театре, что не устраивало уже новых педагогов. В 1981 году Елена ушла из Малого театра, стала работать по договорам и поступила на режиссерский факультет ВГИКа.

В 1984 году Елена Цыплакова окончила институт и сделала окончательный выбор в сторону профессии режиссера. В этом же году она снова вышла замуж. Следующие пять лет ее жизни нельзя назвать легкими. Окончив режиссерский факультет, Елена долгое время не могла добиться собственной постановки, приходилось работать ассистентом режиссера на "Мосфильме". Кроме профессиональных неудач произошло и личное несчастье: во время поездки на Неделю советских фильмов в Африку она подхватила малярию. Болезнь принесла серьезные осложнения. Цыплаковой пришлось перенести операцию и последующее лечение гормональными средствами, в результате чего она сильно поправилась. С актерской карьерой пришлось попрощаться навсегда, женщину охватило жуткое отчаяние, последовал развод со вторым мужем. По личному признанию Цыплаковой, вновь обрести себя ей помогла вера. Знакомство с духовным наставником Софией перевернуло жизнь Елены, она стала очень религиозным человеком.

В 1988 году Цыплакова дебютировала в качестве режиссера с работой "Гражданин убегающий". Фильм привлек внимание Карена Шахназарова, и он пригласил Елену в свое творческое объединение "Старт". В 1989 году она сняла серьезную картину "Камышовый рай", которая получила приз за режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне. Фильм вышел на экраны Франции, Италии и Америки.

В 2001 году Елена Цыплакова попробовала себя в режиссуре сериала, на экран вышли "Семейные тайны", за ним последовали шестисерийная картина для детей "Полосатое лето" и полюбившийся телезрителям сериал "Кармелита. Цыганская страсть".

Личная жизнь артистки со временем также наладилась. Однажды, торопясь на съемки, Елена поймала машину, водителем которой оказался ее сосед Павел. С тех пор они вместе, в 2005 году официально поженились, а затем и обвенчались. Детей у Цыплаковой нет.

В 1996 году Елена Цыплакова получила звание заслуженной артистки России, а в апреле 2013 года ей присвоено звание народной артистки России.

Елена Цыплакова - обладательница многочисленных премий международных кинофестивалей. Первого приза кинофестиваля "Киношок" в 2017 году удостоен ее фильм "Свидетельство о рождении". Елена также сыграла в этом фильме одну из ролей.-0-