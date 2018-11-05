Актриса Валери Мересс представит на "Лістападзе" драму французской "новой волны"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драму режиссера французской "новой волны" Аньес Варда "Одна поет, другая нет" представит 6 ноября на ХХV Минском международном кинофестивале "Лістапад" актриса Валери Мересс, сообщили БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.

"Валери Мересс, известная по фильмам "Это не я, это - он!", "Укол зонтиком" и "Банзай!", прилетела в Минск, чтобы стать лицом ретроспективы единственной женщины-режиссера французской "новой волны" Аньес Варда "Одна поет, другая нет", - рассказали в пресс-центре.

Показ картины состоится в рамках секции "Гении кино: Аньес Варда" в кинотеатре "Центральный" 6 ноября. Во время встречи Валери Мересс расскажет о своей роли и съемках в этом фильме. "В центре сюжета драмы история двух подруг Полин и Сюзанн, которые знакомятся в Париже в начале 60-х годов. Далее следует разлука на долгие годы, и лишь спустя десять лет они встречаются вновь. Режиссер Аньес Варда показала разные жизненные обстоятельства двух героинь и их способы справляться с ними", - отметили в пресс-центре.

ХХV Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2018" проходит в Минске по 9 ноября. Его география широка: 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. В основной конкурс игрового кино вошли 12 фильмов, документалистику представляют 13 картин, а конкурс "Молодость на марше" - 11 дебютных работ. По традиции на протяжении всех дней проходят внеконкурсные показы. Основные площадки фестиваля - кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Учредителями кинофестиваля выступают Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0--0-