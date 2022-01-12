Акцент на анимацию: кинотеатры Минска делают ставку на репертуар для семейного просмотра

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть столичных кинотеатров в 2022 году делает ставку на большие сборы от показов анимационных картин и фильмов для семейного просмотра. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель генерального директора УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Дюльдя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запланирована также активная работа с белорусским кино. Из коммерческого мы выделяем анимацию. Потому что в последнее время наблюдаем повышенный спрос и интерес детского зрителя, подростков. И хорошие сборы по картинам для семейного просмотра", - отметила Ольга Дюльдя.

Например, на зимних каникулах в рамках акции "Рождественская сказка" за 16 дней пришло 27 тыс. зрителей. То есть количество детей среди зрительской аудитории кинотеатров прирастает в сравнении с прошлым годом.

10 марта в прокат выйдет проект студии Pixar "Я краснею". С 31 марта маленьких зрителей ждут встречи с мультяшным сверхскоростным ежом в анимационном фильме "Соник 2".

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Также в 2022 году в столичных кинотеатрах можно будет посмотреть полнометражные анимационные фильмы "Шрек 5" и "Король Лев. История восхождения".-0-

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