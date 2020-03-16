Акварели профессионалов и любителей выставят в Минске

16 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка "Дрэвы і Вобразы" объединения акварелистов арт-студии "Аквавир" откроется сегодня в художественной галерее "Университет культуры" во Дворце Республики, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Формат проекта открытый. В нем участвуют акварелисты разных возрастов и рангов, профессионалы, творческая молодежь из художественных вузов и любители акварели. "Нет жестких жанровых рамок или стилистических ограничений. В проекте представлена как естественная композиция, так и лирическая абстракция. Авторы предлагают зрителю личные оригинальные образные ассоциации", - рассказали в галерее.

Выставка "Дрэвы і Вобразы" будет работать по 30 марта. -0-