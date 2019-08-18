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Акварели Зои Литвиновой с белорусскими и восточными мотивами покажут в Минске

Культура 18.08.2019 | 13:31
Фото из архива
Фото из архива

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка акварельных работ известной белорусской художницы Зои Литвиновой "Сто дорог" пройдет 20 августа - 9 сентября в Минске в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"За годы творческой деятельности художник побывала во многих уголках родной Беларуси и различных странах Европы, Азии, Африки. Дорога как в буквальном, так и метафорическом смысле непременно приводит Зою Литвинову к художественному открытию. В путешествиях она фиксирует увиденное в рисунках, создает акварельные этюды, - рассказали в музее. - Акварель для мастера кисти не является вспомогательной или второстепенной техникой. К ней она относится так же серьезно, как к станковой живописи и монументальному искусству, решая не менее принципиальные художественные задачи".

В экспозиции будут представлены более сорока акварелей. "В них переданы контрасты африканской природы с дрожащим жарким воздухом, сдержанная и мягкая гармония ландшафтов стран Балтии, виды маленьких горных селений и древних городов Востока. В жанровых работах автор поэтизирует сцены из повседневной жизни, будь то белорусская деревня или восточный базар", - отметили организаторы.

Зоя Литвинова родилась в 1938 году в деревне Старое Село Гомельской области. В 1961-м окончила Минское художественное училище, а в 1967 - Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне БГАИ). В 1992 году ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь. Член Белорусского союза художников. Кавалер французского ордена "За заслуги в области литературы и искусства" (2005) и ордена Франциска Скорины (2014). Работы Зои Литвиновой находятся в музейных коллекциях и частных собраниях Беларуси и зарубежья.-0-

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Теги
выставка, Минск, музей
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