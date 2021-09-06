Акварельный сюрреализм Людмилы Рыбаковой представили в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Людмилы Рыбаковой "Истинные мотивы движения или вращение в мирах" открылась в Центральной библиотеке имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представили 30 работ в стиле сюрреализма, которые написаны с 2004 по 2021 год. Картины выполнены в смешанной технике мокрой акварели и акварельного карандаша.

"Работать в этой технике не совсем просто, ведь нужно знать, как удержать образ: правильно разлить акварель, не дать слишком много воды или краски, - рассказала автор экспозиции Людмила Рыбакова. - При написании работ необходимо следить за фоном, чтобы акварельный карандаш не убивал основу, да и сама краска не перебивала его. Однако именно совмещение размытой акварели и карандаша рождает поистине воздушные и философские работы".

Картины выполнены в технике интуитивного искусства. Это значит, что автор ничего не предполагает в том момент, когда создает изображение на полотне.

"Картинка уже как бы живет на рисунке и нужно только дать ей возможность ожить под штрихами карандаша. При написании любой работы я сперва размываю акварели - играю с краской и водой. После, когда изображение высыхает, вешаю его на видное место и периодически поглядываю. Тогда все образы постепенно начинают выходить из картины, остается только взять карандаш и начать воплощать их. С каждым штрихом работа как будто сама проявляется на бумаге. На это может уйти один день, а может и целый месяц. Подсознание играет определенную функцию и поэтому ни одну из этих работ нельзя повторить. Во время написания в голове всплывают знания, которые потом дополняются поиском историй, каких-то тем. Если говорить на современном языке, то это и есть интуитивное искусство", - отметила автор.

"Все мы в жизни испытываем похожие ситуации, вопрос только в том, как мы их переживаем. В живописи считается ценным, когда ты изображаешь вечные темы, но со своим видением. Взгляд на одинаковые ситуации у всех разный. Я тоже прошла свою какую-то историю и отобразила ее в работе. Если зритель в данный момент переживает похожую жизненную ситуацию, он может попытаться поискать ответ на нее через эти картины", - добавила художница.

Людмила Рыбакова подчеркнула, что работы нужно учиться читать, даже цвет используется художниками не случайно и может дать подсказку: "Красный - страсть, темперамент, зеленый - душевность, голубой и синий - сознание и творчество, малиновый и фиолетовый - космические цвета".

По словам организаторов, представленные в экспозиции картины говорят со зрителем, нужно только попытаться понять их и услышать. "Их нельзя смотреть бегло, ведь нужно всматриваться в тонкости повествования, только тогда мир полотна откроет много закрытых, на первый взгляд, действий, эмоций, чувств", - подчеркнули в библиотеке.

Выставка продлится до 30 сентября.-0-