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Александр Балуев празднует юбилей

Культура 06.12.2018 | 07:07
Александр Балуев. Фото ИТАР-ТАСС/Пресс-служба Sony Pictures
Александр Балуев. Фото ИТАР-ТАСС/Пресс-служба Sony Pictures

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский актер Александр Балуев отмечает сегодня 60-летие.

Александр Николаевич Балуев родился в 1958 году в Москве. Отец мальчика Николай Михайлович был кадровым военным и очень хотел, чтобы сын продолжил семейную династию.

В школьные годы Александр, по собственному признанию, знаниями не блистал, учиться ему не хотелось, да и с дисциплиной возникали проблемы. Мальчик увлекался спортом и даже мечтал стать профессиональным хоккеистом. Но строгий отец пригрозил отправить сына в суворовское училище, если тот не возьмется за ум. Благодаря этому Балуев окончил школу с хорошим аттестатом.

Мать Александра Балуева обожала театр, старалась не пропускать ни одной премьеры и постоянно брала мальчика с собой. Ее страсть к актерскому искусству, опере и балету увлекла Александра, и он решил поступать в театральный.

Вступительные экзамены в Щукинское училище Балуев провалил и устроился работать помощником осветителя на "Мосфильме". Перспектив такая работа не обещала, но знания пригодились Александру через год, когда артист подал документы во МХАТ и был зачислен студентом в Школу-студию МХАТ на курс П.Массальского - М. Тарханова.

Учеба давалась Александру легко. В 1980 году Балуев успешно закончил обучение, и сразу несколько театров предложили ему работу, но впереди ждала военная служба. Поэтому актер остановил свой выбор на Театре Советской Армии. Именно здесь со спектаклей "Часы без стрелок", "Дама с камелиями" и "Стрела Робин Гуда" началась театральная карьера артиста.

В 1987 году Александр Балуев принял предложение о сотрудничестве от Московского театра им. Ермоловой, где исполнил главные роли в спектаклях "Второй год свободы", "Снег, недалеко от тюрьмы", "Калигула". Через два года актер покинул театр, после чего на сцене его можно было увидеть в основном в антрепризах "Люди и Мыши", "Осенние скрипки", "Великолепный мужчина", "Маскарад" и т.д.

В конце 80-х актер покинул театр, решив полностью посвятить себя кинематографу. На экране Александр Балуев дебютировал еще в 1981 году. Тогда ему досталась эпизодическая роль в телесериале "Следствие ведут знатоки". Первую серьезную роль в кино Балуев получил у режиссера Александра Кайдановского в фильме "Жена керосинщика", где Александру доверили стать братьями-близнецами Удальцовыми. За эту работу он получил первый в своей жизни приз в номинации лучшая мужская роль.

Пиком карьеры в кинематографе для Александра Балуева стал 1990 год. Актера постоянно приглашали на эпизодические роли в разножанровых кинопостановках. В этот период Александр сыграл главную роль в драме "Очищение", приключенческой мелодраме "Ричард Львиное Сердце" и военном фильме "Конь белый".

В 1995 году на экраны выходит полнометражная лента Владимира Хотиненко "Мусульманин". За исполнение роли брата военнослужащего Федьки Александр Балуев удостоился премии фестиваля "Кинотавр" в номинации лучшая мужская роль. Более широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Кризис среднего возраста" (1997), "Му-Му" (1998), которые не единожды были отмечены на фестивалях и конкурсах.

Актер некоторое время работал в Голливуде, где снялся в фильмах "Миротворец" (1997) с Николь Кидман и Джорджем Клуни, "Столкновение с бездной" (1998) с Робертом Дюваллом и Ванессой Редгрейв, "Доказательство жизни" (2000) с Мэг Райан и Расселлом Кроу.

Поистине народную любовь миллионов зрителей актеру принесли главные роли в рейтинговых сериалах "Каменская", "Маросейка, 12", "Нина. Расплата за любовь", "Спецназ" и "Жуков".

В отличие от сформировавшегося на экране образа сурового, мужественного героя в жизни Александр мягкий и добрый человек. Несмотря на распространенный миф о том, что все актеры любвеобильны, в жизни Балуева присутствовала только одна женщина.

Женой Александра Балуева стала польская журналистка Мария Урбановская, с которой он познакомился в Крыму. Актер влюбился в девушку с первого взгляда, курортный роман перерос в серьезные отношения. Александра не остановил ни муж Марии, ни двое взрослых детей. 10 лет Александр и Мария жили в гражданском браке, после чего официально оформили отношения. В 2003 году жена подарила актеру дочь Марию-Анну. Пара рассталась в 2013 году.

Сегодня Александр Балуев по-прежнему получает приглашения от режиссеров большого кино. Артист появился в полнометражной мелодраме "Герой" (2016), в исторической драме "София" (2016). В 2017 году на "Кинотавре" Юрий Грымов представил на суд зрителей драму "Три сестры" в собственной интерпретации. Балуеву досталась роль Василия Соленого. В том же году вышла лента "Ковчег" и "Демон революции".

Среди наград актера приз фестиваля молодых кинематографистов "Мосфильма" за лучшую мужскую роль в фильме "Жена керосинщика", приз фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль и премия "НИКА" за лучшую роль второго плана в фильме "Мусульманин", приз XIII Международного кинофестиваля в Варне за лучшую мужскую роль в фильме "Заказ", приз "Золотое яблоко" VII Фестиваля "Кино-Ялта" за лучшую мужскую роль в фильме "Инди", 2-я премия ФСБ России за роль контрразведчика капитана Костина в телевизионном художественном фильме "Гибель империи", премия "Звезда Театрала" в номинации "Лучший актер".-0-

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