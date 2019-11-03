Александр Градский отмечает 70-летие

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, талантливому композитору, певцу, мультиинструменталисту Александру Градскому сегодня исполняется 70 лет.

Родился Александр Борисович в 1949 году в городе Копейске (Челябинская область России) в семье инженера-механика Бориса Фрадкина и актрисы Тамары Градской. Именно мать, выпускница ГИТИСа, оказала большое влияние на развитие будущего музыканта и привила ему любовь к творчеству. В 1957 году семья переехала в Москву и в первые годы ютилась в восьмиметровом подвале на углу Фрунзенской набережной, соседствуя с еще девятью семьями. В 1963-м мамы будущего артиста не стало. Вскоре после этого в память о маме Александр взял ее фамилию.

С ранней юности Александр Градский увлекался музыкой - в большей степени западной. Его любимыми исполнителями были Э.Пресли, Э.Фицжеральд, Л.Армстронг, Ф.Синатра. Дядя Александра, танцор и баянист Борис Градский, много лет работал в ансамбле народного танца им.И.Моисеева, который активно гастролировал за рубежом. Именно Борис Павлович привозил маленькому Саше пластинки мировых звезд. Как вспоминает сегодня Александр Борисович, песни с этих альбомов он с упоением заучивал наизусть, еще не зная английского. Также он увлекался советской эстрадой - слушал М.Бернеса, К.Шульженко, Л.Утесова, Л.Русланову - и оперным вокалом. Еще в школе Александр Градский начал сочинять собственные песни.

Будущий артист окончил музыкальную школу по классу скрипки, а затем поступил в Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1974 году получил диплом, где была определена его будущая специализация "оперный и концертно-камерный певец". Однако этого образования ему показалось недостаточно, и он еще год учился в Московской консерватории по классу композиции у Т.Хренникова.

Карьеру профессионального исполнителя Александр Градский начал рано. Уже в 1964 году он организовал группу "Славяне", репертуар которой почти целиком состоял из песен The Beatles. Записей "Славян", к сожалению, не сохранилось. Через два года Александр Градский создает новую рок-группу - "Скоморохи", принесшую ему большую популярность. В отличие от большинства советских рок-коллективов той поры, игравших только песни западных исполнителей, "Скоморохи" исполняли и собственные композиции. Затем Александр Градский играл в группе "Скифы", в 1971 году этот коллектив под его руководством завоевал первый приз на фестивале "Серебряные струны" в Горьком. Также артист был участником группы "Лос Панчос" и коллектива польских студентов "Тараканы", в составе которых исполнял песни Э.Пресли и твист А.Бабаджаняна "Лучший город Земли". Сотрудничал с композитором Д.Тухмановым и исполнил несколько композиций для его дебютного альбома "Как прекрасен мир", выпущенного в 1972 году.

В начале 1970-х годов режиссер А.Кончаловский работал над фильмом "Романс о влюбленных". Композитором должен был стать М.Кажлаев, но он отказался. Была предложена кандидатура Александра Градского. В итоге Александр Борисович не только написал музыку к этому фильму, но и исполнял в нем вокальные партии. Вышедшая в 1974 году лента имела значительный успех и принесла Градскому широкую известность. Музыкальный журнал Billboard в 1974-м объявил Александра Борисовича "Звездой года" за выдающийся вклад в мировую музыку. Впоследствии артист не раз создавал музыку для кино, в его композиторской фильмографии десятки работ, среди них - ленты "В августе 44-го", "Узник замка Иф" и др.

В 1976 году артист записывает композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были" для фильма "Моя любовь на третьем курсе". Песня становится лауреатом фестиваля "Песня-77" и по сей день является визитной карточкой певца.

Александр Градский является автором вокальных циклов на стихи таких поэтов, как Р.Бернс, В.Маяковский, В.Набоков, Б.Пастернак, С.Черный. В основу своего вокального цикла "Сама жизнь" Александр Борисович положил стихи известного французского поэта П.Элюара. Также Александр Градский является автором рок-оперы "Стадион", главные роли в которой исполняли популярные певцы и актеры Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Михаил Боярский и др.

Были в жизни Александра Градского и попытки стать оперным певцом: он пробовался в группе стажеров Большого театра, однако в штат не попал. Позже он все же выступил на сцене Большого - в 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Римского-Корсакова "Золотой петушок".

В конце 1980-х Александр Градский участвует в многочисленных зарубежных музыкальных проектах в США, Германии, Испании, Греции, Швеции. Ему удается поработать на совместных выступлениях и концертах с такими звездами западной музыки, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристофферсон, Дайон Уорвик, Сэмми Дэвис и группой Grateful Dead. В 1990 году, после одного из совместных с Джоном Денвером концертов в Японии, Александр Градский подписал контракт с Victor Musical Industries - ведущей японской звукозаписывающей компанией. Артист выпустил под ее маркой два диска и дал несколько концертов в Японии с самым разнообразным репертуаром, начиная с собственных песен на русском языке и заканчивая западными хитами и японскими классическими романсами. Всего же дискография Александра Градского сегодня насчитывает около 40 альбомов и миньонов.

В 1990-е Александр Борисович продолжает активную гастрольную деятельность, записывает альбомы. В 1999 году указом президента России Александру Градскому присвоено звание народного артиста России.

В 2012-2015 годах Александр Градский в качестве наставника принимал участие в российском телепроекте "Голос". Примечательно, что в первых трех сезонах шоу побеждали исполнители из его команды - Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьева. В 2017 году Александр Борисович вновь стал наставником "Голоса", его подопечный Селим Алахяров в итоге занял первое место.

По признанию Александра Градского, участие в популярном телепроекте существенно облегчило ему задачу поиска артистов в труппу театра "Градский Холл", который открылся в 2015 году. Театр объединил вокруг себя ценителей эстрадной и классической музыки, а также поклонников таланта самого Александра Градского, который является художественным руководителем учреждения. В нынешнем году "Градский Холл" открыл юбилейный пятый сезон. Артистами театра сегодня являются победители и наиболее яркие участники проекта "Голос": Дина Гарипова, Александра Воробьева, Михаил Озеров, Селим Алахяров, Полина Конкина, Елена Романова, Алла Рид, Стас Обухов, Эмиль Кадыров, Софья Онопченко, Лора Горбунова и др.

Александр Градский официально был женат трижды. Первой женой артиста стала Наталья Градская, сегодня свой первый брак Александр Борисович называет студенческим, незрелым. Второй избранницей Александра Градского стала известная актриса Анастасия Вертинская, однако две такие яркие, динамичные натуры не смогли долго сосуществовать рядом. От третьего брака с Ольгой Градской родились двое детей - сын Даниил (1981) и дочь Мария (1986). С 2003 года фактической женой Градского является молодая актриса и модель Марина Коташенко. Несмотря на солидную разницу в возрасте (более 30 лет), пара демонстрирует настоящую идиллию. Марина Коташенко родила артисту двоих сыновей, младший из них появился на свет незадолго до 69-летия Александра Борисовича. При этом Градский поддерживает хорошие отношения со своими старшими детьми, а дочь Мария даже помогала артисту в работе на шоу "Голос".

Активности и жизнелюбию Александра Градского можно только позавидовать. В своем солидном возрасте артист продолжает работать и творить, при этом большую часть свободного времени Александр Борисович посвящает семье. Свой юбилей артист планирует отпраздновать, по традиции, на большой сцене.-0-