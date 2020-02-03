Александра Маринина примет участие в международной книжной выставке в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке примут участие известные российские писатели, сообщил сегодня журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В гостях у Беларуси будет много знаковых особ из числа российских писателей. В частности, Александра Маринина, - рассказал Александр Карлюкевич. - Кроме того, будет большая когорта писателей из разных регионов России. Это именно те литераторы, которые активно сотрудничают с Беларусью, переводят наших поэтов, прозаиков, часто приезжают в Беларусь на самые различные мероприятия, а сейчас они прибудут на VI международный симпозиум "Писатель и время".

/Будет дополнено/.-0-