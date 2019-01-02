"Аллеями гомельского парка" проведет выставка фотокорреспондента БЕЛТА Сергея Холодилина

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Аллеями гомельского парка" проведет выставка ведущего фотокорреспондента Белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Оксана Торопова.

Выставка фотографий Сергея Холодилина откроется сегодня в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Можно будет увидеть зафиксированные в кадре моменты жизни одной из визитных карточек города над Сожем - гомельского парка. В работах фотокорреспондента он отражен зимой, летом, весной и осенью. "На снимках наш парк, который по праву можно назвать душой города, предстает загадочным, необыкновенно красивым и уникальным. Таким, каким видит его Сергей Холодилин", - сказала Оксана Торопова. Моменты, запечатленные на фото, могут стать открытием даже для коренных гомельчан.

Сергей Холодилин родился в Гомеле. После окончания экономического факультета Гомельского госуниверситета учебу продолжил на факультете журналистики БГУ. Начинал творческий путь в газете "Маяк" Гомельского района, позже работал в областной газете "Гомельская праўда". Почти 30 лет работает собственным фотокорреспондентом Белорусского телеграфного агентства. За эти годы творческие и профессиональные заслуги журналиста были не раз отмечены высокими наградами. Он является лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства в номинации "Изобразительное искусство" (2005), победителем III Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" в номинации "Лучший фоторепортер" (2007), победителем конкурса журналистских работ Союзного государства "Беларусь - Россия. Шаг в будущее" в номинации "Лучшая фоторабота" (2012). За многолетнюю работу и высокое профессиональное мастерство в 2014 году Сергей Холодилин был награжден медалью Франциска Скорины, в 2018-м - нагрудным знаком МВД "За вклад в укрепление правопорядка". Работы автора экспонировались в Германии, Польше, Франции.

Полюбоваться видами гомельского парка на выставке можно в течение двух месяцев.-0-