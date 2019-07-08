Альманах "Прыдняпроўе: Магілёўшчына літаратурная" посвятили Году малой родины

8 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве издан альманах "Прыдняпроўе: Магілёўшчына літаратурная", посвященный Году малой родины, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского областного отделения общественного объединения "Союз писателей Беларуси" (СПБ) Александр Казеко.

В издание вошли произведения современников, написанные в 2017-2019 годах, с иллюстрациями и аннотациями. "Мы постарались охватить широкий круг авторов и жанров с приглашением русских литераторов. Получилось созвездие уже завоевавших симпатии имен, толика новых открытий, разнообразие тем и включенность в тематику малой родины", - отметил Александр Казеко.

Альманах открывается разделом "Поэзия", который знакомит с достижениями на поэтической ниве членов Могилевского отделения СПБ. В числе уже известных имен: Марина Сливко, Нина Ковалева, Николай Левченко, Наталья Михальчук, Сергей Рынкевич, Николай Минченко, Николай Соловцов, Ольга Белова, а также новые приобретения отделения - не менее известные читателям Валентина Габрусева и Владимир Ясев со своей лирикой.

Раздел "Проза", если сравнивать с предыдущим, небольшой, но и здесь мелькают как знакомые имена, например, Виктор Кунцевич в слегка непривычном амплуа прозаика, так и те, кто присоединился в последнее время - Елена Кисель. А затем альманах плавно выходит за горизонты могилевской литературы и открывает новый раздел "Наши друзья", приглашая на свои страницы целую череду выдающихся русских литераторов: Олег Дорогань, Владимир Сорочкин, Надежда Дробышевская, Наталья Мишина, Илья Царев, Вячеслав Иванов и другие.

Немало страниц отведено и под рубрику "Новые имена". Среди открытий те, кто влился в ряды СПБ совсем недавно: Наталья Никончук, Жанна Устинова, Леонид Искров, Анатолий Папейко. Свежими поэтическими строками делятся Ольга Гордей и Михаил Клапоцкий, Татьяна Лебедева и Наталья Кожевникова. Впервые в сборнике появился раздел "Переводы", где показано, как языки взаимодействуют между собой. Причем увидеть это взаимодействие можно как на материале современных авторов, так и на примере классики: перевод на русский язык Еленой Кисель стихов Аркадия Кулешова и Пимена Панченко, перевод Сергеем Украинко стихов польского поэта Анджея Бурсы.

В разделе "Публицистика" читателю предлагаются очерки и заметки о Великой Отечественной войне от Виктора Артемьева и Александра Болдовского, краеведческое исследование об Алесе Пысине Николая Борисенко и философско-иронические фельетоны от Евгения Буловы. Небольшой, но емкий раздел "Критика и литературоведение" открывают статьи преподавателей Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова: Сергея Сомова, Ярослава Климутя, Елены Болтовской, посвященные разным критическим и литературоведческим вопросам, от анализа поэзии Георгия Конисского до широкого обзора русскоязычной поэзии Беларуси.

А на десерт в альманахе представлен раздел "Сатира и юмор": читателя ждет встреча с юмористической прозой Анатолия Мельникова, Николая Подобеда, Михаила Власенко и Николая Левченко.

Как подчеркнул Александр Казеко, "по сути, у нас получился выпуклый и точный оттиск с литературного процесса Могилевщины, в котором отражены достижения областного отделения СПБ".-0-