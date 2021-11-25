Американский режиссер: для меня большое счастье приехать в родную Беларусь и увидеть, как здесь живут

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть команды американских кинематографистов, снявших документальную ленту про первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, имеет белорусские корни. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, рассказали режиссер Игорь Лопатенок, продюсеры Игорь Кобзев и Вера Томилова, которые в команде американского режиссера Оливера Стоуна сняли документальный фильм "Qazaq. История золотого человека".

Все трое стали участниками пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА и поделились подробностями создания киноленты, перспективами творческой деятельности. Как оказалось, все они с белорусскими корнями, сейчас живут и занимаются кинематографическими проектами в США.

Игорь Кобзев - белорус и очень рад возможности приехать на свою родину, участвовать в XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад", где был представлен фильм про Нурсултана Назарбаева.

Игорь Кобзев

"Прежде всего я белорус, - так представился Игорь Лопатенок, который также считает Беларусь родной. - Мои мама, бабушка с дедушкой родом из Гомельской области, хотя сам я родился в Украине. Для меня приехать на родину, где я последний раз был в 1988 году, это большое счастье, и большое удовольствие увидеть как вы живете, какой замечательный город Минск, какая замечательная здесь публика".

У Веры Томиловой дедушка по материнской линии наполовину белорус.

Вера Томилова

"Ну вот, сейчас журналисты напишут, что это белорусский фильм", - пошутил Игорь Лопатенок, когда на пресс-конференции выяснилось, что все ее гости имеют связь с Беларусью.

Во внеконкурсной программе Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" 24 ноября был показан документальный фильм "Qazaq. История золотого человека". В интервью Оливеру Стоуну Нурсултан Назарбаев искренне и честно впервые рассказал о своих ошибках и семейных трагедиях, о разрушительной работе в стране Фонда Сороса, о двойных стандартах в политике, выразил личное мнение о мировой повестке дня и сделал прогнозы.-0-