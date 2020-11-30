Аналог кинокамеры братьев Люмьер представят в Музее истории белорусского кино

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории белорусского кино 28 декабря приглашает принять участие в проекте "Первый сеанс", приуроченном к 125-летию кинематографа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Посетителям покажут единственный в своем роде на территории Беларуси музейный предмет-аналог кинокамеры Cinematographe - самой первой материализации того изобретения, которым братья и отец Люмьер создавали картины в 1895 году. "Выбирая к юбилею артефакт, мы остановились на кинокамере. Это та самая, первая, с которой все началось. Ведь именно на изобретении братьев Люмьер завершилась борьба за оживление изображения. Главное, что наша реплика будет аналогична оригиналу", - отметил руководитель Музея истории белорусского кино Игорь Авдеев.

Во время мероприятия посетители смогут совершить виртуальное слайд-путешествие на родину кинематографа, в дом-музей семьи Люмьер в Лионе. "Кроме того, будет показана "первая десятка" - подборка короткометражных сюжетов с публичной демонстрации, с которой 125 лет тому назад, собственно, и началось летоисчисление истории кинематографа. Также зрители увидят первый игровой комедийный фильм "Политый поливальщик. Память о событии поможет сохранить тематическая фотозона", - отметили в музее.

Количество участников мероприятия будет ограничено. Чтобы лучше окунуться в атмосферу первого кинопоказа, зрителей будет всего 35, как и в 1895 году. Проект "Первый сеанс" станет завершающей частью эксклюзивного шоу-проекта "В Лион, к Люмьерам!".-0-