Анатолий Длусский представляет новую программу и музыкальный альбом

На сцене Дворца культуры ветеранов 6 декабря состоится двойная премьера. Бард и актер Анатолий Длусский выступит с презентацией мини-альбома "Друзьям!" и представит свою группу "Длусский и Ко".

Поклонники Анатолия Казимировича знают его как актера театра "Христофор" и как ведущего программы "Подых струн", которая шла на канале "Культура". Длусский неизменно выходит на сцену с гитарой – она помогает ему превращать песни в яркие театральные сценки. Сложное искусство актерской песни в его исполнении в свое время было высоко оценено на конкурсе имени Андрея Миронова в Москве, где артист получил гран-при, и на конкурсе "Шансонье" в Париже, там он стал лауреатом.

Проект "Длусский и Ко" представит барда в новом амплуа. Впервые у артиста появился собственный банд. Теперь песни Анатолия Длусского зазвучали ярко и мощно.

Музыканты активно работают над новой программой. Уже записано пять треков, которые вошли в мини-альбом. На концерте состоится его премьера.

Специальный гость вечера – аккордеонист-виртуоз Дмитрий Корсак.

Дом культуры ветеранов, 6 декабря, 19:00.

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.