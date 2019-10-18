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18 октября 2019, 12:46

Андрис Лиепа: гениальность Майи Плисецкой - в искренности и глубине проживания каждого мига на сцене

Андрис Лиепа. Фото из архива
Андрис Лиепа. Фото из архива

Впервые 18 октября на сцене Большого театра Беларуси состоится уникальный вечер проекта "Автографы и имиджи", посвященный балерине, талантом которой восхищался весь мир, - неподражаемой Майе Плисецкой. Вспомнить приму соберутся яркие звезды мирового балета. Они предстанут в образах, ставших визитной карточкой балерины. О масштабном проекте, блистательной Майе Плисецкой и секрете ее гениальности режиссер-постановщик, народный артист России Андрис Лиепа рассказал корреспонденту БЕЛТА накануне премьеры в Минске.

- Андрис, вы являетесь автором ежегодного проекта "Автографы и имиджи", посвященного таким звездам балета, как Рудольф Нуреев, Майя Плисецкая, Вацлав Нижинский, Марис Лиепа. Как родилась такая идея?

- Это было абсолютно моей идеей. Появилось ощущение, что необходимо создать вечера, посвященные великим людям. Мне посчастливилось знать их, общаться. Проект задумывался не как гала-концерт, а как разговор со зрителем. И он уникален: невозможно повторить рассказанную мной историю, положим, о Рудольфе Нурееве или Майе Плисецкой. Для меня это каждый раз откровение, которое погружает публику в теплую домашнюю атмосферу. Такое чувство, будто зрители приходят ко мне в гости, и, сидя за столом, мы обсуждаем вопросы, связанные с искусством, жизнью выдающихся артистов. Мы открываем людям возможность прикоснуться к уникальным, казалось бы, закрытым моментам из мира балета.

- Впервые на сцене Большого театра в рамках вашего проекта белорусские зрители смогут увидеть гала-концерт "Майя Плисецкая. Посвящение". Расскажите о программе вечера.

- Мы сделали несколько вещей, связанных с уже проведенными мною концертами и тем, чего еще никто не видел. Естественно, будут "Лебединое озеро", "Дон Кихот", обязательно - "Кармен-сюита". Я попросил свою близкую подругу и партнершу Юлию Махалину, прима-балерину Мариинского театра, станцевать партию "Умирающего лебедя". Премьер Мариинского театра Данила Корсунцев станет партнером Махалиной в адажио из "Спартака" Леонида Якобсона. Довольно часто в интервью Майя Михайловна говорила, что Якобсон - один из тех непризнанных гениев, который сыграл в ее судьбе огромную роль.

Будет много звезд из Большого, Мариинского, театра им.Станиславского. Есть интересное наблюдение: на таких концертах артисты работают с двойной энергией, будто тот, в чью честь это происходит, незримо присутствует. Майя Михайловна будет вместе с нами. Это будет вечер не только тех спектаклей, которые танцевала Плисецкая, а вечер-посвящение. Кто-то приедет с совершенно новым необычным номером. И это замечательно, ведь она обожала модерн, была увлечена Бежаром.

- Кто из молодых балерин и танцовщиков, к кому благоволила сама Майя Михайловна, примет участие в вечере?

- К сожалению, в театральной жизни сейчас такой момент, когда артисты очень заняты. По этой причине одна из любимиц Плисецкой Людмила Коновалова - прима-балерина Венской оперы, лауреат конкурса "Майя", - которую я всегда стараюсь пригласить, не сможет приехать.

- Андрис, вы часто отмечаете в интервью, что были счастливы жить в одно время с великой балериной. Вас связывала яркая творческая судьба. Какие совместные творения вам удалось воплотить с Майей Плисецкой?

- Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы издал книгу "Аве, Майя". С этого все началось. Несмотря на то, что прежде издательской деятельностью мы не занимались, книга получилась очень интересной: более 300 фотографий Плисецкой с Нуреевым, Гагариным, Шагалом, Карденом и другими известными общественными и политическими деятелями. К снимкам прима сделала собственноручные надписи, где она поясняет, по какому поводу было то или иное фото. Майя была счастлива, что книга вышла в свет. Презентация состоялась в театре "Новая опера", где выступили Николай Цискаридзе, Нина Ананиашвили, Илзе Лиепа, Андрей Уваров и, конечно, сама великая балерина. С того момента в течение десяти лет я создал около 25 вечеров, посвященных Плисецкой. Также по просьбе Майи Михайловны я стал режиссером юбилейного вечера ее мужа Родиона Щедрина.

- Какими вам запомнились взаимоотношения Родиона Константиновича и Майи Михайловны?

- Это были отношения, исполненные христианской терпимости. Вот, к примеру, Родион Константинович говорил: "Майя, давай поедем в горы". "Давай", - отвечала Майя Михайловна. Через какое-то время, узнав о неблагоприятном прогнозе погоды в горах, Щедрин говорил: "Майя, давай не поедем в горы". На что следовал ответ: "Давай". Они прожили вместе 57 лет и никогда не ругались. Относились с любовью, уважением к мыслям и занятиям друг друга. Никто не мог поменять мнение Плисецкой, кроме Родиона Константиновича. Не раз сама Майя признавалась, что всегда проигрывала, если поступала не так, как советовал ей супруг.

- Магия Плисецкой неразрывно связана с неординарностью ее личности. В чем, на ваш взгляд, это заключалось?

- Доброта, любовь, искренность - такими словами я могу описать Майю Михайловну. Она всегда говорила правду, и эта способность, надо заметить, очень много напортила ей в жизни. Правда шла у Плисецкой впереди всего: она не могла сказать на черное, что это белое.

- Ваш отец Марис Лиепа и Майя Плисецкая были блистательным дуэтом на сцене. Связывали их и романтические отношения, хотя и недолго. Немногие знают, что Марис Лиепа был ее первым мужем. В чем был внутренний магнетизм этой красивой пары?

- С точки зрения актерского наполнения они были феноменально одаренными людьми, которые не играли, а жили жизнью своих персонажей. Я много раз видел их танцующими вместе в спектаклях "Легенда о любви", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Спартак". И, конечно, "Анна Каренина", идею станцевать в которой Майе Михайловне подсказала… Жаклин Кеннеди. Однажды супруга американского президента увидела Плисецкую на гастролях в шляпке-таблетке с небольшой вуалью, образ очень напомнил ей Анну Каренину. О своем впечатлении Жаклин рассказала Майе Михайловне. Это произошло задолго до постановки.

- Майя Плисецкая обладала удивительной способностью перевоплощения. У нее был свой, совершенно особый стиль: очаровательный, нежный и одновременно страстный. В чем заключался гений балерины, которая всегда была единственной?

- У нее был дар божий. Она прошла такую школу жизни, столько всего перестрадала, что этого может хватить на несколько жизней. На мой взгляд, гениальность Майи Михайловны заключалось в способности проживать роль на сцене, а не играть ее.

- О чем мечтала Майя Плисецкая?

- В последние годы Майя Михайловна в многочисленных интервью говорила: "Я мечтаю, чтобы Щедрин прожил подольше". И Господь услышал ее слова.

Ольга Деменчук,

БЕЛТА.-0-

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