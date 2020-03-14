Ангелина Ломако представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре"

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ангелина Ломако представит Беларусь на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финал национального отбора сегодня прошел на сцене Дворца культуры Лиды. Участие в гала-концерте приняли десять исполнителей из Минска, Могилева, Гомеля, Минской и Витебской областей. Победительницей стала 13-летняя минчанка Ангелина Ломако.

Также сегодня в Лиде определят представителя Беларуси в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020". В финал также вышли десять исполнителей.

Отборочные туры проходили во всех областных городах, а также в столице. По итогам отборочных туров двух песенных конкурсов "Славянского базара" - Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и Международного детского музыкального конкурса - было представлено 69 заявок от исполнителей.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в этом году с 13 по 21 июля.-0-