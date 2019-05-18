Английская журналистка: буду рада приехать в Беларусь на "Евровидение"

18 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Журналистка из Великобритании Ники Ален призналась корреспонденту БЕЛТА, что будет рада приехать в Беларусь, если представительница страны победит в "Евровидении-2019".

"Белорусская участница ZENA - невероятная. У нее великолепный голос, она полна энергии. Мне нравится огонь, который сопровождает ее выступление. Я была в Минске на детском "Евровидении-2018" и полюбила Беларусь. Люди у вас просто потрясающие. Если вы выиграете конкурс "Евровидение-2019", я в следующем году буду очень рада снова посетить вашу страну", - сказала Ники Ален. Она пожелала белорусской исполнительнице удачи и прекрасного артистического будущего.

Финальное шоу международного конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Певица ZENA исполнит песню "Like it" под номером 19.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать").-0-