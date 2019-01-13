Анна Ковальчук: «Актер – это загадка»

Она успешно сочетает работу в кино и театре. Много лет играет на сцене санкт-петербургского Театра имени Ленсовета. Огромную популярность ей принесла роль в сериале "Тайны следствия". За роли Марии Швецовой и Маргариты в "Мастер и Маргарите" она получила призы "За лучшую женскую роль в сериале" на фестивале "Виват кино России!" Анна Ковальчук о карьере и формуле семейного счастья.

– Анна Леонидовна, ваш отец говорил, что это он вас родил. Как так?

– Дело в том, что у мамы несколько раз начинались схватки, но она не спешила в роддом. В очередной раз папа не выдержал и отвез маму в больницу. И напутствовал ее такими словами: "Сегодня ты должна родить, как хочешь!" Как оказалось, папа сделал все правильно. Как сказал позже врач, задержись мама еще на день, я бы задохнулась.

– Ваш отец был военным, мама и бабушка – педагоги. Вас воспитывали в строгости?

– Отец действительно был военным и ушел в отставку подполковником. Родилась я в ГДР, потом мы жили в Ереване, Москве и в конце концов обосновались в ленинградской коммуналке. Только когда я училась в 8 классе, родители получили квартиру в новом районе рядом с болотом, где одиноко стояло всего два дома. Сейчас это место уже не узнать!

А что касается воспитания, то воспитывали меня в любви. Папа растил меня как маленькую принцессу, все позволяя, никогда не наказывая, постоянно подчеркивая, что я любимая.

Приведу один пример: однажды родители отправили меня в пионерский лагерь, но там мне не понравилось, и я сбежала оттуда после отбоя. Меня искали всю ночь. Позвонили родителям. Когда я наконец добралась до дома, мама меня наказала, она очень за меня испугалась. Папа, естественно тоже за меня волновался, но не кричал, не наказывал, а просто спросил: "Аня, ты, наверное, устала? Ложись спать". И любой мой поступок папа воспринимал адекватно и поддерживал меня. Например, в школе я комплексовала по поводу своей внешности. Но папа, за что я ему благодарна, не дал развиваться моим комплексам. Он твердил мне: "Аня, ты алмаз, а твои одноклассники ничего не понимают". Думаю, что всем отцам нужно внушать это своим дочерям. Кстати, своим именем я тоже обязана папе, который назвал меня в честь своей мамы – бабы Ани.

Фото из социальной сети актрисы "ВКонтакте"

– Вы – успешная и популярная актриса, красивая женщина. А какой были в детстве?

– Очень застенчивой, всего боялась, краснела и могла упасть в обморок. Была настолько стеснительной, что когда в магазине мне неточно давали сдачу, а это я с моими математическими способностями понимала сразу, то не могла сказать, что меня обманывают. Краснея, просто убегала из магазина. Естественно, о том, чтобы стать актрисой, и не думала. Я с удовольствием занималась спортом, посещала уроки балета в знаменитом училище имени А.Я. Вагановой.

Фото из социальной сети актрисы "ВКонтакте"

– Но как случилось, что стали актрисой?

– В творческие вузы документы принимают раньше, чем в остальные, поэтому моя подруга попросила поддержать ее и попробовать сдать с ней вступительные экзамены в Ленинградский институт театра, музыки и кинемато-графии. Из любопытства согласилась. Но, не имея специальной подготовки, естественно, завалила первый этап конкурсного отбора. Когда не нашла себя в списке на второй тур, почувствовала задетой: в силу своего характера я не могла быть худшей! Всегда стремилась быть отличницей. Увидев, как я расстроена, профессор и актер Анатолий Шведерский, с которым мы в дальнейшем подружились, решил дать мне шанс и пригласил на второе прослушивание. И я поступила! Кстати, думала, что мама будет против, но она обрадовалась.

– А у вас были кумиры среди актеров?

– В детстве я любила Андрея Миронова и Михаила Боярского. Я знала все их роли, все их песни. Видела их только в кино и на открытках, которые продавали в газетных киосках. Тогда актеры были закрытыми людьми, недосягаемыми божествами. До сих пор считаю, что актер – это загадка, и зритель не должен знать, чем он живет, как рождаются образы. Когда после окончания института пришла работать в Театр имени Ленсовета и в гримерке увидела Михаила Боярского, просто остолбенела и какое-то время не могла произнести ни слова.

– В школе вы любили точные науки, особенно математику. Это увлечение прошло?

– Нет, поэтому живу по плану. Люблю цифры и считаю, что это никакая не точная наука, потому что в ней есть всегда элемент варьирования.

– Некоторые говорят, что из вас бы получилась хорошая комедийная актриса. А как вы считаете?

– Я согласна с этим. Еще в детстве любила смешить и была счастлива, что у людей вызываю улыбку.

– Как относитесь к поклонникам?

– Вначале сердилась, когда меня узнавали и просили автограф или фото. Я старалась быть незаметной. Сейчас я понимаю, что внимание людей ко мне – это другая сторона медали, своеобразная плата за профессию. Если человек выбрал публичную стезю, он должен выполнять определенные условия. Поэтому стараюсь не обижать своего зрителя. Когда бываю в магазине и мне уступают очередь, понимаю, что меня любят, и это, конечно, приятно.

Фото russia.tv

– Сериал "Тайны следствия" очень популярен. На ваш взгляд, за что зритель любит Машу Швецову?

– За честность. За сочетание силы, женственности и верности. Мне самой нравится моя героиня за стойкость.

– Вы сразу согласились на роль Маргариты у Бортко? Как вам с ним работалось?

– От таких ролей не отказываются. А вот мама меня отговаривала. Но я знала, что Господь вложил перо в руки глубоко верующему Булгакову. А все разговоры про мистику – это сказки для взрослых. Был сложный грим, технические трудности, но Владимир Владимирович меня успокаивал. Когда я уставала, режиссер шел мне навстречу и говорил съемочной группе: "Смена закончена, Маргарита устала". Работа была очень трудная, потому что роман особенный. И когда материал был отснят, вздохнула с облегчением.

– Рассказывали, что вовремя съемок вы так вошли в роль, что вас забрали в милицию?

– Такой случай действительно был, только не на съемочной площадке, а в московской гостинице, где я репетировала роль. Вышла из номера, а меня милиционеры остановили, забрали в участок, приняв за путану. А я уже, между прочим, несколько лет играла роль следователя в "Тайнах следствия".

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"

– Анна Леонидовна, у вас есть формула женского счастья?

– Для меня женское счастье – это мои дети, муж и дом.