"Анри Матисс. Взгляд": 118 литографий художника представят на выставке в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Анри Матисс. Взгляд" откроется 23 апреля в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представят 118 литографий работ Анри Матисса. Они демонстрируют его неиссякаемую энергию как художника и как философа. Все работы сопровождены текстами из его статей, книг, писем и размышлений.

Среди мастеров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс занимает исключительное место. Яркий, огромный талант художника во многом определил развитие современного изобразительного искусства почти во всех возможных его проявлениях. "Всю свою жизнь Анри Матисс находился в безостановочном поиске. В стремлении к максимально эффектной и одновременно гармоничной выразительности он менял свои художественные инструменты и менялся сам. Однако всякий раз, подчиняясь на время новому сильному впечатлению, мастер впитывал его, как губка, а затем творчески перерабатывал в соответствии с собственным мироощущением", - отметили организаторы.

Анри Матисс унаследовал и обобщил в своем творчестве духовное богатство и лучшие черты культур прошлого и своего времени. Замечательный живописец, рисовальщик и гравер, иллюстратор и мастер оформления книги, монументалист-декоратор, театральный художник, скульптор, керамист, мастер гобелена и витража, создатель нового вида декоративного искусства - вырезок из бумаги, окрашенной гуашью, - таким был его широчайший творческий диапазон.

Особое место в творчестве художника на протяжении всей его жизни занимал жанр портрета. "Человеческое лицо интересовало его больше, чем натюрморты или пейзажи. Оно позволяло лучше выразить свое почти что религиозное отношение к жизни. Созвездие портретов ярко отражает попытки Анри Матисса найти новые способы отображения реального мира и человека. Стремясь к максимальному выражению целого, художник удалял все несущественные детали и предельно упрощал формы, считая вредным и ненужным все, что не влияло напрямую на эмоционально-энергетический импульс. Многие его композиции, представленные на выставке, кажутся обманчиво простыми, но за каждой из них стоит титанический творческий труд, создающий поразительное напряжение этой "кричащей" простоты", - подчеркнули в галерее.

На выставке также будут представлены работы известных и начинающих белорусских авторов, творчество которых дополнит основную экспозицию литографий Анри Матисса. Экспозицию будут сопровождать информационные стенды, которые помогут лучше разобраться с представленными работами. Также на выставке будут демонстрироваться документальные фильмы, которые познакомят с биографией и творческим путем французского автора. К тому же каждый желающий сможет попытаться разгадать тематический квест по выставке.

В качестве организаторов выступают Музей истории города Минска и выставочный зал LIBRA. 118 цветных литографий французского художника можно будет увидеть по 20 июня.-0-