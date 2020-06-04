Ансамбль белорусской музыки и песни "Ярыца" стал лауреатом международного конкурса

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный ансамбль белорусской музыки и песни "Ярыца" стал лауреатом I степени международного дистанционного интернет-конкурса Digi-Form-Art в номинации "Народный вокал. Ансамбль" во время XVI Международного проекта "Караван культуры" (Волин, Польша). В этом году в конкурсе принимали участие представители 21 страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Руководитель ансамбля - доцент кафедры музыкально-педагогического образования факультета эстетического образования БГПУ Александр Шугаев, хормейстер - Лариса Красна. Для участия коллектив отправил видеозаписи исполнения песен "А там, у даліне", "Синий платочек" и "Ой, мілы мой".

Творчество народного ансамбля белорусской музыки и песни "Ярыца" не единожды высоко оценивало жюри республиканских и международных конкурсов. В мае 2019 года ансамбль стал лауреатом II степени республиканского вокально-хорового фестиваля-конкурса "Песни, опаленные войной", приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В июне того же года "Ярыца" одержала победу в международном конкурсе-фестивале ProFest, который проходил в Киеве (Украина).-0-