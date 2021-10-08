Ансамбль флейтистов "Сиринкс" отметит 40-летний юбилей на сцене Белгосфилармонии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертную программу в честь 40-летия ансамбля флейтистов "Сиринкс" представят 30 октября в малом зале имени Г.Ширмы Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Гости музыкальной программы услышат произведения Моцарта, Паганини, Баццини, Глебова и других. На сцену выйдут флейтисты, музыканты, артисты ведущих оркестров страны: заслуженная артистка Беларуси Лариса Ласоцкая, Артем Немирский, Арсен Замтарадзе, Виктор Алексеев, Наталья Мурзина, Инга Кортес. Партию фортепиано исполнят Вадим Сидоров и Виктория Челало. Все это под художественным руководством Нины Авраменко.

"Это был уникальный и единственный ансамбль флейтистов в бывшем Советском Союзе. В него входили ученики школы-одиннадцатилетки при Белорусской государственной консерватории, которые были воспитанниками Нины Авраменко, - рассказали организаторы. - Шли годы, менялись поколения, ученики становились учителями, а голоса флейт "Сиринкса" зазвучали в самых разных странах мира. Да и сам ансамбль уже давно перерос рамки студенческого. Став серьезным профессиональным коллективом, он участвовал во многих международных фестивалях, и всюду о его творчестве слушатели отзываются с большой теплотой".

Как отметили в Белгосфилармонии, репертуар ансамбля достаточно широк. "Музыканты прекрасно владеют искусством аранжировки, зная, как лучше передать ту или иную музыкальную изюминку в звучании флейты", - заключили они.-0-