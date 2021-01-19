Ансамбль "Хорошки" подготовил программу на тему зимних праздников и обрядов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки" 29 января в Белгосфилармонии даст сольный праздничный концерт "Зимочка", приуроченный ко дню рождения коллектива. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ансамбле.

В первом отделении концерта коллектив покажет вокально-хореографические постановки, в которых нашли отражение зимние белорусские праздники и обряды. Во втором отделении зрители увидят красочные номера из золотого фонда ансамбля. "Программа концерта является частью музыкально-хореографического шоу "Мы белорусы", построенного на временах года. Зимняя часть будет представлена на концерте 29 января. Календарное обрядовое отделение начнется с Коляд. Далее следует более атмосферный и картинный, связанный с природой номер "Завея". Номер "Кросны" расскажет о женских зимних занятиях - ткачестве и прядении, "Кужелек" продемонстрирует, как в стародавние времена отбеливали тканые полотна на снегу. В финале - яркий парный номер "Дрыготка", - рассказала артистка оркестра ансамбля Ульяна Гаврилова.

По ее словам, первоначальная программа во многом трансформировалась, в том числе музыка. "Появились новые инструментальные заставки. В основном представленные композиции будут в обработке Владимира Гинько. В музыкальных номерах помимо колядных есть песни "Разбушуйтесь, ветры буйные", "Метелица", - добавила артистка.

"Безусловно, ситуация с пандемией всех нас расстраивает. Концертов стало меньше, и ансамбль не исключение. Однако, несмотря ни на что, мы все равно продолжаем жить, работать. Для зрителей, как и для творческих коллективов, выступления очень важны и нужны. Хоть и реже, чем раньше, человеку хочется прикасаться к тому, что любит, посещать театры и концертные площадки", - поделилась Ульяна Гаврилова.

Ансамбль "Хорошки" - авторский коллектив. Его создатель и руководитель - народная артистка Беларуси Валентина Гаевая. Талантливый хореограф глубоко и досконально исследует белорусское культурное наследие, своеобразно переосмысливает его и возвращает к жизни. Опираясь на основу народно-сценического танца и свободно владея языком современной хореографии, она создает масштабные, яркие, жизнеутверждающие спектакли. Среди них - "Туровская легенда", "Полоцкая тетрадь", "Прощай, XX век!", "Добрый вечер, гости!", "Белорусы".-0-