Ансамбль "Хорошки" представит Беларусь на Днях культуры в Омане

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический ансамбль "Хорошки" представит страну на Днях культуры Беларуси в Султанате Оман, сообщили БЕЛТА в коллективе.

4 марта "Хорошки" выступят в Королевском оперном театре Маската - это главная концертная площадка Омана, которая собирает мировых исполнителей самого высокого уровня.

Во время Дней культуры Беларуси в Омане зрители увидят номера из золотого фонда ансамбля, основанные на богатом фольклорном материале, белорусской истории. Они отражают любовь к родной природе, особенности нации и ее исторического прошлого. Коллектив изобразит труд и быт белорусского народа: посев ржи, сбор урожая, веселье и танцы по случаю завершения полевых работ.

Уникальный хореографический спектакль "Соколиная охота" из программы "Полоцкая тетрадь" перенесет зрителей в замковую эпоху белорусской истории, познакомит со старинными обычаями помолвки. Зрителей порадует и музыкальный номер "Восточная фантазия" в исполнении оркестровой группы коллектива.

"Представлять национальное искусство Беларуси в Омане для ансамбля "Хорошки" большая честь и огромная радость, ведь это прекрасная возможность показать уникальность, самобытность белорусского народа, его традиции и богатейшие духовные ценности", - отметили в коллективе.-0-