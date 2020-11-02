Ансамбль цимбалистов "Вярба" БГПУ подтвердил звание народного

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный ансамбль цимбалистов "Вярба" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (руководитель - старший преподаватель кафедры музыкально-педагогического образования Ольга Андриенко) выступил во время Минского городского фестиваля народного творчества "Сузор'е" на подтверждение звания "народный коллектив". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В составе коллектива играют восемь цимбалистов: студенты и выпускники факультета эстетического образования, концертмейстер Виктория Слайковская. Ансамбль представил программу, состоящую из произведений отечественных и зарубежных композиторов. Выступление музыкантов получило высокую оценку членов жюри конкурса.

Ансамбль цимбалистов "Вярба" был создан в 1973 году. Почетное звание "народный" получил в 1996 году за творческое развитие национальных культурных традиций и активную концертную деятельность. Под художественным руководством старшего преподавателя кафедры музыкально-педагогического образования Ольги Андриенко ансамбль работает с 2011 года. В репертуаре коллектива - обработки народных песен и танцев, классические и современные музыкальные сочинения белорусских и зарубежных композиторов.

Конкурсные выступления народных и образцовых коллективов оркестрово-инструментального жанра во время фестиваля народного творчества "Сузор'е" проходят раз в три года. Свое мастерство демонстрируют инструментальные ансамбли и оркестры различных творческих направлений (камерные, народные, духовые, эстрадные).-0-