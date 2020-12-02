Антикварные елочные игрушки представят в Национальном историческом музее

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка антикварной елочной игрушки из частной коллекции Галины Жук "В гостях у сказки" откроется 5 декабря в филиале Национального исторического музея Беларуси - Доме-музее I съезда РСДРП, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции будут представлены елочные украшения и новогодние открытки периода 1940 - 1980 годов. "Выставка поможет посетителям окунуться в атмосферу радости, предчувствия чуда и легкой ностальгии по детству, которой были наполнены белорусские дома прошлого века", - отметили организаторы.

Из личной коллекции бобруйчанки Галины Жук будет представлено более 700 елочных игрушек. "Среди экспонатов - верхушки, шары, домики, грибочки, фонарики, бусы, светофоры, матрешки. Есть в коллекции и сказочные персонажи, которые сделаны в разных техниках и из различных материалов. А уникальные праздничные маски расскажут гостям музея свои истории", - подчеркнули в музее.

Вторая часть проекта посвящена праздничным открыткам. По словам организаторов, в прошлом веке ни одно торжественное событие не обходилось без этого атрибута. Какими были новогодние открытки пятьдесят лет тому назад, и что желали люди друг другу в то время, посетители смогут увидеть на выставке. "В эти праздничные дни не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника и красочного разнообразия, которые познакомят вас с тем, как украшали главное новогоднее дерево в ХХ веке, подарят неповторимое чувство радости и восторга", - добавили в музее.-0-