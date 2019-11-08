Антологию современной казахской литературы презентуют в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация двух томов "Антологии современной казахской поэзии и прозы" пройдет в Минске 13 ноября, сообщили БЕЛТА в посольстве Казахстана в Беларуси.

Две антологии современной казахской литературы переведены и изданы одновременно на шести официальных языках ООН (русском, английском, испанском, французском, китайском и арабском). Объем каждой из них составил около 500 страниц, в которые вошли избранные работы 60 писателей и поэтов Казахстана. Международная команда переводчиков и издателей работала над антологиями около двух лет.

Перевод и издание были выполнены по проекту "Современная казахстанская культура в глобальном мире", являющегося одним из направлений программы, инициированной первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Проект позволит ознакомить мировое сообщество с достижениями современной казахской литературы, музыки, театра и кино. Сборники казахской литературы, изданные на шести основных языках мира, будут распространены среди библиотек, учебных заведений и академических центров 93 стран и охватят аудиторию в более чем 2,5 млрд человек", - рассказали в посольстве.

Антологии были презентованы в конце сентября - октябре этого года в Британской библиотеке в Лондоне, в штаб квартире Института Сервантеса в Мадриде, мэрии Парижа и посольстве Казахстана в России. Презентация в Минске пройдет при поддержке посольства Казахстана в Беларуси совместно с Централизованной системой государственных публичных библиотек Минска и библиотекой-филиалом №1 им. Л.Н.Толстого.-0-