Арбенина мечтает выступить с концертом в Воложине

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица, музыкант Диана Арбенина мечтает выступить в белорусском Воложине. Об этом она рассказала во время "Золотого Граммофона" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая заветная мечта о Беларуси, конечно, сыграть в Воложине, в городе, где я родилась, где мы ни разу не играли концерта. Я думаю, что может быть когда-нибудь мы приедем", - сказала певица.

Диана Арбенина призналась, что каждое выступление в Минске для нее как отчетный концерт, как когда-то это было в музыкальной школе. "Так здорово, что вы любите эту музыку", - обратилась она к зрителям.

А певица Зара исполнила в "Минск-арене" "Купалинку". Эту песню, по ее словам, она пела своим сыновьям.

"Золотой Граммофон" прошел в Минске в третий раз. Шоу в "Минск-Арене" ничем не отличалось от того, что ранее состоялось в Москве.-0-