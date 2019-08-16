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Аргентинское танго и французский импрессионизм объединят в музыкальном салоне гомельского дворца

Культура 16.08.2019 | 08:05
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На концертную программу "Танец огня" приглашают гомельчан и гостей областного центра 22 сентября в музыкальный салон во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В Белой гостиной выступят Олег Яцына (скрипка), Иван Ренанский (виолончель) и Ольга Запольская (фортепиано).

Со сцены прозвучат известные произведения Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалья, передающие дух и темперамент Испании. Исполнят и композиции ведущего представителя музыкального импрессионизма Клода Дебюсси, по-французски чувственные и волнительные, а также сочинения Камиля Сен-Санса. На концерте можно будет услышать и полное страсти и пламенных чувств аргентинское танго Астора Пьяццоллы.

В государственном историко-культурном учреждении отметили, что участники музыкальной программы являются лауреатами международных конкурсов. Олег Яцына в качестве солиста выступал с такими дирижерами, как Владимир Спиваков и Иегуди Менухин, концертировал в США, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, КНР, Великобритании и др. Ольга Запольская проявляет себя не только как исполнитель, выступающий сольно и в составе различных ансамблей, но и как педагог. Иван Ренанский в качестве солиста и оркестранта участвовал в проектах таких коллективов, как "Студия новой музыки" (Москва), Академический симфонический оркестр Московской филармонии, камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина и т.д.

Концерт "Танец огня", который позволит окунуться в атмосферу искренних чувств и неподдельных эмоций, начнется в 17.00.-0-

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Теги
Гомель, концерт, музей, музыка
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