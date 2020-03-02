Археологический музей появится в Полоцке

2 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В самом древнем городе Беларуси Полоцке планируют создать музей археологии, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Тамара Джумантаева.

Новый музей разместится на Нижне-Покровской улице в стенах бывшего здания РОВД, которое передали историко-культурному музею-заповеднику. Постройка является памятником архитектуры: в свое время это был жилой корпус францисканского монастыря. Здание ждет реставрация.

За годы археологических исследований Полоцка специалисты обнаружили множество находок. Сейчас в фонде музея-заповедника - более 20 тыс. предметов археологии. Это украшения, продукция ремесленников, детские игрушки, артефакты с раскопок на территории Спасо-Ефросиниевского монастыря, керамика, древнее оружие, печати Евфросинии Полоцкой. "Думаю, наша коллекция будет пополняться. Сейчас планируются раскопки на территории Верхнего замка", - отметила Тамара Джумантаева.

В будущий музей могут переехать реставрационные мастерские. Возможно, процесс восстановления артефактов будет открытым для посетителей.

Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник начал формироваться в 1967 году. Сегодня в его состав входят более 10 музеев - белорусского книгопечатания, боевой славы, музей-библиотека Симеона Полоцкого, музей истории архитектуры Софийского собора и другие.-0-