Арина Пехтерева выступит на детском "Евровидении" под номером 5

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2020" Арина Пехтерева выступит под номером 5. Это стало известно сегодня по результатам жеребьевки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Страна-хозяйка Польша выступит под шестым номером. Конкурс откроет Германия, а последней выступит Франция.

В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз принял решение провести детский конкурс песни "Евровидение" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране - организаторе конкурса в связи с закрытием границ.

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

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Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе