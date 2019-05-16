Арт-галерея под открытым небом начинает работать в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие арт-галереи под открытым небом "Художник и город" состоится сегодня на площади Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура.

В этом году проект называется "Зои". Под открытым небом на протяжении четырех месяцев будут представлены картины представительниц двух поколений белорусской живописи: Зои Литвиновой и Зои Луцевич. Репродукции работ художниц будут сопровождаться их биографией и текстовым описанием на трех языках - белорусском, русском и английском.

Экспозиция "Зоя Литвинова. Избранное" откроет масштабный выставочный проект и будет демонстрироваться до июля. Затем ее сменит цикл работ Зои Луцевич под названием "Перевернутая реальность".

Художественная экспозиция под открытым небом откроется в Минске уже в восьмой раз. "В этом году проект можно полноправно назвать арт-галереей: посетителей ждет полная смена экспозиции, что позволит за одно лето увидеть не одну, а две выставки", - рассказали организаторы.

На время выставки площадь Якуба Коласа по традиции станет центром популяризации разных видов искусства, будут проведены тематические мероприятия, позволяющие жителям города не только понаблюдать за созданием прекрасного, но и самим стать творцами во время акций, приуроченных к значимым событиям города - Ночи музеев и Всемирному дню музыки.

Завершится работа арт-галереи в сентябре, после чего экспозиция переедет в Брест.

Выставочный проект "Художник и город" проводится в столице с 2012 года. Благодаря культурной инициативе минчане и гости города познакомились с творчеством таких известных во всем мире белорусских художников, как Марк Шагал, Казимир Малевич, Николай Селещук, Валентин Губарев и др.-0-