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Культура
21 января 2021, 14:39

Арт-гостиная Минска приглашает в путешествие по пейзажам Павла Кондрусевича

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Да гарызонту" члена Белорусского союза художников, магистра истории искусств Павла Кондрусевича представлена в арт-гостиной "Высокае мѣста". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Посетители смогут увидеть более 50 произведений живописи Павла Кондрусевича. Это плодотворная работа художника за последние 25 лет. Большая часть картин автора экспонируется впервые. На его полотнах - пейзажи Беларуси, Литвы, Австрии, Италии, встречаются также и придуманные, фантастические виды.

"Отсутствие возможности в последнее время путешествовать по миру автор стремится компенсировать увлечением природой и архитектурой разных стран, отражая их в своих произведениях. Значительная часть новых работ мастера посвящена Венеции. Своим богатством чувств художник поделился через пейзажи. Работы Павла Кондрусевича выделяются особой теплотой и выразительностью, огромным мастерством и точностью деталей. Все пейзажи выполнены в технике масляной живописи", - отметили организаторы.

Экспозиция продлится до 21 февраля.

Павел Кондрусевич работает в станковой живописи и настенной росписи. Является членом Белорусского союза художников и Союза художников Австрии. В 1991 году окончил гимназию-колледж искусств им. И.О.Ахремчика, в 1998-м - Белорусскую государственную академию искусств, отделение живописи, затем стажировался в творческих академических мастерских живописи, графики, скульптуры Министерства культуры Беларуси, изучал технику фрески в Италии. Обучался в Университете имени Карла и Франца в Австрии, где получил звание магистра истории искусств. На счету Павла Кондрусевича несколько персональных выставок в Беларуси, Германии, Хорватии, Австрии, а также участие в многочисленных выставках и пленэрах международного уровня в России, Западной Европе и США. Он является автором монументальных произведений не только в нашей стране, но и за ее пределами. Работы художника находятся в частных коллекциях в Беларуси и за рубежом.-0-

Фото арт-гостиной "Высокае мѣста"
Фото арт-гостиной "Высокае мѣста"

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