Арт-объекты из игрушек, путеводитель по Минску и стикеры для Telegram - в НЦСИ открылась детская биеннале

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная I Детская биеннале открылась сегодня в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

"НЦСИ всегда славился концептуальными, серьезными, взрослыми проектами. Тем не менее сейчас очень много выставочных проектов, посвященных детскому творчеству, представлено на различных площадках по всей республике. Вместе с тем мы видим тенденцию, что в последние годы белорусские дети начинают все чаще получать международные награды, причем не только в области изобразительного искусства, это касается вокального и киноискусства. Возникла идея презентовать на биеннале не творчество самих детей, а именно творческие инициативы и проекты, которые есть в стране, наработанные педагогические практики и примеры работы с детской и семейной аудиторией", - рассказала заместитель директора по творческой работе НЦСИ, искусствовед Олеся Иноземцева.

По ее словам, биеннале - серьезный форум, который охватывает множество видов и направлений искусства. "Помимо экспозиционной части, вторая составляющая биеннале - перфомативное искусство. Третье направление связано с образованием, которое центр уже два года активно развивает. Так, запланированы лекции, круглые столы, дискуссии, презентации. В будущем мы видим, что Беларусь, находясь в центре европейского континента, должна стать лидером в работе с детьми и подростками", - подчеркнула искусствовед.

В выставочной программе можно будет увидеть главный тренд года - upcycling (на биеннале это арт-объекты из старых, ненужных игрушек и их частей), детский путеводитель для взрослых по Минску, созданные ребятами стикеры для Telegram. Будут показаны фильмы, придуманные и снятые детьми вместе с белорусскими режиссерами, а также результаты исследования города - детские архитектурные проекты многоквартирных домов для Минска спустя 30 лет.

Во время биеннале пройдет V Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества "Ассамблея искусств. Кубок Беларуси по художественному творчеству", часть проекта World Art Cup. Кроме того, откроется выставка работ победителей международного конкурса "Мы - дети Космоса", в котором приняли участие ребята из 17 стран, приславшие более 20 тыс. работ. Организаторы конкурса - Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих и Международный центр Рерихов в Беларуси.

Первую персональную выставку 16-летней художницы Александры Кутень Feel the photo, смело экспериментирующей с полароидными снимками, также можно увидеть на биеннале. "Все началось с того, что я просто обрабатывала цифровые фотографии, выкладывала их в Instagram. Затем начала искать необычные техники, чтобы получался интересный результат. Однажды поняла, что когда работаю над снимками своими руками, выходит гораздо интереснее, чем в тех же редакторах. Я помещала полароидные карточки в микроволновую печь, стиральную машину, пищевую краску. Аналоговая и моментальная фотография - для меня это что-то честное и интимное, каждый кадр связан с личной историей. Запечатлевая момент, я никогда не знаю, что получится. Я очень люблю экспериментировать, показывать настоящую жизнь, и в этом заключается мой выбор", - рассказала Александра Кутень.

Художница Наталья Жигамонт презентовала публике семейные творческие программы "Азбука чувств" и "Билингвальная азбука", которые совмещают искусство и арт-терапию для детей и взрослых. "Люди разного возраста и состояния здоровья на протяжении нескольких лет рисовали вместе, знакомились с произведениями изобразительного искусства в музеях и создавали совместные проекты", - добавили организаторы.

Детскую биеннале в НЦСИ можно не только смотреть - в ней можно активно участвовать. Во многих залах размещаются зоны "Арт-лаборатории", где юным посетителям предлагается решить творческие задачи и выполнить задания. Во время проекта пройдет множество событий: показы спектаклей, мастер-классы, образовательные мероприятия, концерты и презентации.

Подробная программа размещена на сайте ncsm.by и в социальных сетях НЦСИ.-0-