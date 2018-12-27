Арт-объекты на основе куба-квадрата представили школьники на выставке в Витебске

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Юбилейная XV выставка работ учащихся Детской художественной школы Витебска открылась в городской ратуше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

Школьники 5-11-х классов создавали творческие работы по теме "Арт-объект 2019. Куб-квадрат". Взяв за основу эти простейшие геометрические фигуры, им необходимо было создать оригинальные, сложные построения путем экспериментирования с декоративными, конструктивными и комбинаторными свойствами таких фигур. Отразить разнообразность и выразительность новых комбинаций можно было в том числе за счет использования разнообразных исходных материалов. В ход пошло все: маркеры и фломастеры, гелевые ручки и цветные карандаши, бумага различных форматов и цветов, самоклеющаяся пленка и обои, деревянные палочки и пластиковые трубочки, шерстяные нитки и всевозможные веревочки, пуговицы и другие мелкие предметы.

"Результат впечатляет. Плоскостные и объемные композиции, выполненные в основном в монохромном цвете, оставляют впечатление целостности образа и яркой индивидуальности", - отметили в музее.

Всего в экспозицию вошло 78 работ. При этом часть их выделена в отдельную зону, так как посвящена рождественским и новогодним праздникам.

Посетить выставку и оценить подрастающие таланты Витебска можно по 15 января.-0-