13 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Интуитивное рисование, творческие площадки, "Монополия-Витебск" и мультфильмы об искусстве - Арт-центр Марка Шагала приглашает провести Ночь музеев в игре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.
Увлекательное событие состоится 17 мая с 18.00 до 23.00. Мероприятие начнется с презентации выставки графики Марка Шагала из коллекции музея, которая открывает новый туристический сезон. Далее начнут параллельную работу две творческие площадки. На первой "Превратить простые дома в музеи, а простых людей - в творцов" будут организованы мастер-классы по интуитивному рисованию, созданию творческих работ. На второй развернутся жаркие турниры по мотивам популярных настольных игр. Любители "Монополии" смогут потренировать свое экономическое мышление и познать Витебск в нетривиальной форме по мотивам этой игры. Поклонникам творческого подхода будет предложен Dixit.
На протяжении вечера гости Арт-центра также смогут знакомиться с экспозициями, участвовать в квестах и заданиях, смотреть на планшетах мультфильмы, рассказывающие об искусстве. В 22.00 праздничную атмосферу современной музыкой поддержит группа Boho.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.354 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.098 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN