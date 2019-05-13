13 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Интуитивное рисование, творческие площадки, "Монополия-Витебск" и мультфильмы об искусстве - Арт-центр Марка Шагала приглашает провести Ночь музеев в игре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Увлекательное событие состоится 17 мая с 18.00 до 23.00. Мероприятие начнется с презентации выставки графики Марка Шагала из коллекции музея, которая открывает новый туристический сезон. Далее начнут параллельную работу две творческие площадки. На первой "Превратить простые дома в музеи, а простых людей - в творцов" будут организованы мастер-классы по интуитивному рисованию, созданию творческих работ. На второй развернутся жаркие турниры по мотивам популярных настольных игр. Любители "Монополии" смогут потренировать свое экономическое мышление и познать Витебск в нетривиальной форме по мотивам этой игры. Поклонникам творческого подхода будет предложен Dixit.

На протяжении вечера гости Арт-центра также смогут знакомиться с экспозициями, участвовать в квестах и заданиях, смотреть на планшетах мультфильмы, рассказывающие об искусстве. В 22.00 праздничную атмосферу современной музыкой поддержит группа Boho.-0-