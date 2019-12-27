27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Артефакты времен князей Паскевичей переданы в дар музею Гомельского дворцово-паркового ансамбля в честь 100-летнего юбилея учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из подарков - документ за подписью Николая I, подтверждающий присвоение Федору Паскевичу звания полковника. Федор Иванович Паскевич - владелец гомельского дворца, князь, генерал российской армии, единственный сын фельдмаршала Ивана Паскевича. После Крымской войны и службы на Кавказе он вышел в отставку и жил в гомельском имении. В музее бережно сохраняют память о каждом представителе княжеской семьи.

Такой подарок преподнес руководитель Белорусского культурного центра духовного возрождения Александр Гостев. По его словам, артефакты были обнаружены при подготовке материалов для открытия музея в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Документы хранились в фондах Белорусского государственного архива.

Основная концепция музейной экспозиции - отразить все войны, которые проходили на территории современной Беларуси с момента Крещения Руси, и показать, какие испытания пришлись на долю населения. Это поможет восстановить забытые или пустующие страницы истории, начиная от битвы на Немиге до Великой Отечественной войны, а также более поздних событий.

Обозначая масштаб проделанной за два года работы, руководитель Белорусского культурного центра духовного возрождения отметил, что в архиве были подняты материалы по всем периодам, связанным с концепцией. "В зону внимания попали артефакты времен, когда князь Иван Паскевич принимал участие в военных походах. Среди них и был найден документ, связанный с его сыном Федором, который многое сделал для Гомеля. Современные гомельчане в определенном смысле обязаны и ему за такой прекрасный город, второй по величине в стране", - подчеркнул Александр Гостев.

Особую ценность документ представляет и потому, что о Федоре Ивановиче Паскевиче сегодня известно мало.

В отдельной папке скреплены документы, связанные с деятельностью владельцев имения. Это переписки князей Паскевичей с именитыми государственными деятелями, описи и другое. Есть интересные ссылки на архивы Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в одной из подшивок - сведения, связанные с историей Первой мировой войны, о нахождении на территории Гомеля 160-го пехотного Абхазского полка. Есть список солдат, информация о строительстве казарм. "Конечно, необходимо будет обратиться к руководству учреждений, где хранятся документы, и съездить за ними. Как минимум копии должны быть в Гомеле: именно здесь родина этих документов, здесь они нужны. Важно заниматься ими", - акцентировал руководитель Белорусского культурного центра духовного возрождения.

Теплые слова в адрес коллектива учреждения-юбиляра направил и Александр Якобсон, который возглавлял Гомельский облисполком с 2001 по 2010 год и сделал многое как для развития области в экономическом плане, так и для сохранения историко-культурного наследия. "Всегда в работе придерживался принципа, что в развитии региона важно выполнение социально-экономических и производственных показателей. При этом нельзя отодвигать на второй план сохранение памяти, историко-культурного наследия. Каждый человек должен оставить после себя прочный след на земле", - поделился он.

Директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Оксана Торопова поблагодарила за подарок. Сотрудникам музея предстоит увлекательная и скрупулезная работа, по итогам которой, уверена руководитель, будет защищена не одна кандидатская диссертация.

Гомельский дворцово-парковый ансамбль и его музей по праву считаются визитной карточкой региона, узнаваемым туристическим брендом. Ежегодно его посещают более 300 тыс. туристов, вниманию которых представлены 6,5 тыс. экспонатов. Всего в музее хранится свыше 250 тыс. раритетов. Постоянно действующую экспозицию ежегодно дополняют от 70 до 100 выставок.

2019 год - юбилейный для учреждения. На протяжении всего года 100-летию музея были посвящены различные мероприятия.-0-