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10 сентября 2019, 11:21

Артистов из пяти стран соберут "Автюки" 13-14 сентября в Калинковичском районе

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девятый республиканский фестиваль народного юмора "Автюки", который пройдет 13-14 сентября в Калинковичском районе, объединит артистов из пяти стран, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, передает корреспондент БЕЛТА.

На сценических площадках своим творчеством порадуют любительские и профессиональные коллективы из всех регионов Беларуси, а также артисты из России, Украины, Молдовы, Болгарии - всего более 400 участников.

"В Гомельской области развито фестивальное движение. И особое место в нем отведено самобытному фестивалю народного юмора "Автюки". Ведь за всеми автюковскими историями - и смешными, и с нотками грусти - не просто юмор, а душа народа", - отметила Ирина Довгало.

В нынешнем году искрометные шутки будут звучать на многочисленных площадках в разных точках района. Так, уже в первый день праздника юмористические концертные программы представят в населенных пунктах Малые и Большие Автюки, Сырод, Домановичи, Юровичи, Бобровичи, Капличи.

Гостей и участников во второй день приглашают на перекресток между Малыми и Большими Автюками - именно здесь будет открыт памятный знак "Аўцюкоўскі глобус". На церемонии открытия проведут юмористический аукцион продажи земли на этом глобусе.

Атмосфера безудержного веселья будет царить и на главной площади в Калинковичах. В 13.00 здесь состоится торжественное открытие фестиваля, которое начнется с шествия-парада и приветствия-поздравления творческих делегаций. После этого ожидаются творческие состязания участников-юмористов. Конкурсная программа предполагает несколько номинаций: "Театр миниатюр", "Юмористическая песня", "Юмористический танец", "Анекдот", "Частушка". Планируется, что жюри возглавит белорусский писатель, почетный гражданин Калинковичского района Владимир Липский.

На фестивале пройдет и конкурс красоты (сельской простоты) "Мисс Автюки-2019".

Отведать автюковскую самобытную кухню, оценить народную мудрость, познакомиться с различными обрядами пригласят на импровизированных подворьях. На спортивной площадке "Аўцюкоўскія алiмпiйскiя гульні" предложат проверить свою силу, ловкость в юмористических играх "Аўцюк-скакун", "Аўцюкоўскі сена-бой", "Армрэслінг па-аўцюкоўску" и др.

Кроме того, в программе - презентация туристических маршрутов "Добра там, дзе нас няма", площадка ремесленников, город мастеров, выставка техники "Аўцюкоўскія драндулеты", ярмарочные аттракционы-шутки, детская площадка "Аўцюкоўскі ералаш". Для всех желающих организуют и фотосоревнование "Юмор в формате селфи", конкурс юмористических видеороликов "Где мы не были". Испытать удачу можно будет во время сельскохозяйственной лотереи "Злаві поспех".

На главной сцене пройдут концерты с участием творческих коллективов районов Гомельской области, театра юмора "Христофор", белорусского исполнителя Саши Немо. Завершит программу после церемонии награждения победителей фестиваля фейерверк и молодежная дискотека от артистов продюсерского центра ARTbiz (Гомель).

Пропуск в эпицентр веселья через автюковскую "таможню". От гостей потребуют оригинальный анекдот или частушку.

Республиканский фестиваль народного юмора проводят Министерство культуры Беларуси, Гомельский облисполком, Калинковичский райисполком. Первый праздник в Автюках состоялся в 1995 году. Импульсом для его проведения послужило издание книги белорусского писателя, почетного гражданина Калинковичского района Владимира Липского "Аўцюкоўцы".-0-

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Калинковичи фестиваль
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