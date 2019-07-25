Артисты арт-проекта "Три тенора" выступят на фестивале классической музыки в Минске 27 июля

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты арт-проекта "Три тенора" выступят на втором столичном концерте пятого фестиваля "Классика у Ратуши с velcom | A1", сообщили БЕЛТА организаторы.

"Музыкальный фестиваль "Классика у Ратуши с velcom | A1" продолжается в Минске. Второй из шести запланированных в столице концертов состоится 27 июля на площади Свободы, где классику мирового вокала исполнят артисты арт-проекта "Три тенора" в сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Иосифа Жиновича под управлением народного артиста Беларуси, профессора Михаила Козинца, - рассказали организаторы. - Пожалуй, ни один другой тип певческого голоса не может похвастаться таким разнообразием репертуара, как тенор, и в этом смогут убедиться все, кто придет на очередной концерт. Владимир Куксенков, Иван Березин и Сергей Подовалов исполнят арии из опер "Кармен" и "Риголетто", а также народные испанские ("Гранада"), неаполитанские (O sole mio, "Санта Лючия"), белорусские ("Вяне рута"), украинские ("Ніч яка місячна"), русские песни ("Коробейники").

В этом году отмечается 75-летие освобождения Беларуси, и поэтому в программе концерта появится отдельный блок, посвященный теме войны. Слушателям фестиваля будет представлена премьера произведения заслуженного артиста Беларуси композитора Александра Кремко, представляющего собой фантазию на темы военных песен Игоря Лученка.

Вечера классики в Минске, которые неизменно проходят при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома, продлятся до 31 августа. Зрителей ожидают выступления музыкальной капеллы "Сонорус", эстонского духового оркестра "Саксон", Государственного камерного оркестра и Президентского оркестра Беларуси. Вход на все концерты фестиваля свободный.-0-