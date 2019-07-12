Артисты феста "На семи ветрах" прошлись парадом по улицам Витебска

12 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Драйв-парад более чем 110 артистов феста уличного искусства "На семи ветрах" прошел сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Маршрут участников пролег от площадки у концертного зала "Витебск" через ул.Ленина и Толстого к Пушкинской площади. Артисты приветствовали зрителей и приглашали в свое шествие. Для некоторых такой поток коллективов уличных театров, файерщиков, живых статуй, перформеров, танцоров, музыкантов, артистов, бардов, поэтов и ди-джеев стал неожиданностью. На Пушкинской площади прошло представление участников феста, которых горячо приветствовала публика разных возрастов: от детей и молодежи до пенсионеров.

Мероприятия феста пройдут по 16 июля на площадках у Пушкинского моста и на соседней одноименной площади, в Центре современного искусства и его дворике, на улице Толстого, в парке Фрунзе и возле театра "Лялька". В этом году на улицах Витебска жителям и гостям города будут создавать хорошее настроение и вовлекать в свои действа артисты из Беларуси, России, Болгарии и Швеции.

Фест уличного искусства проходит во время "Славянского базара" в пятый раз. За годы своего существования форум влюбил в себя жителей и гостей Витебска своей открытостью, красочностью и интерактивностью. Организатором творческого проекта является Центр культуры "Витебск".-0-