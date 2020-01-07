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Культура
07 января 2020, 20:24

Артисты Имперского русского балета станут участниками колядного обряда "Конікі" в Давид-Городке

Обряд "Конікі". Фото из архива
Обряд "Конікі". Фото из архива

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Артисты Имперского русского балета примут участие в колядном обряде "Конікі" в Давид-Городке 13 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор городского Дома культуры Михаил Шикунец.

Незадолго до Нового года коллектив приезжал с гастролями, представив публике в Столине, Пинске, Бресте рождественский балет "Щелкунчик". Вместе с московскими артистами в спектакле участвовали и 36 воспитанников открывшегося год назад в Давид-Городке балетного класса. Сейчас художественный руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда приезжает с солистами труппы, чтобы отметить наградами юных артистов, а заодно поучаствовать в колядном обряде "Конікі".

В шествии колядовщиков будет и большая группа окрутников - по-особенному ряженых людей в деревянных масках, облаченных в образы животных и природных стихий. Гости из Москвы привнесут в аутентичный полесский праздник традиции русского карнавала. Обычно окрутники колядуют шумно, весело - с песнями, частушками, играми, забавами. "В прошлом году коллектив уже был у нас на празднике. Артисты обошли больше двух десятков домов, несмотря на то, что каждый костюм весит несколько килограммов. Им очень понравилось, поэтому решили приехать снова", - рассказал Михаил Шикунец.

Традиционно массовое щедрование на старый Новый год в древнем городе начинается с наступлением сумерек и продолжается до позднего вечера. Планируется, что участие в обряде примут многочисленные коллективы из Столинского, Ивановского, Пинского, Житковичского районов. На главной площадке праздника у городской елки состоится театрализованное представление "Свята ў Давыд-Гарадку", во время которого гостям покажут сценку со стародавним колоритом.

"Недавно давид-городокскому колядному обряду присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси. Наша задача - максимально приблизить этот народный карнавал к истокам. В этой связи рекомендуем коллективам использовать больше традиционных масок, восстанавливаем старинные колядные песни на местном наречии", - отметила директор Столинского районного методического центра Елена Дубойская.

Своими корнями народный праздник "Конікі" уходит в глубокую древность. Название он получил от главных персонажей - изготовленного из лозы и покрытого белой тканью коня и ездового, роль которого выполняет молодой неженатый парень. Участники карнавала с песнями и музыкой ходят по домам, где им подносят угощения и подарки.-0-

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