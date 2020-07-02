2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты Театра эстрады готовят творческие номера ко Дню Независимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе.

"Театр эстрады в летний период продолжает радовать своих поклонников новыми проектами и встречами с любимыми исполнителями. Так, наши артисты представят свои творческие номера на различных сценических площадках ко Дню Независимости", - рассказали в концертном отделе.

Сегодня во время республиканского молодежного праздника "Дзень вышыванкi" возле Дворца спорта в Минске зрители смогут увидеть целую россыпь звездных артистов Театра эстрады: шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы", Жанет, Елену Гришанову, Александра Сухарева, Анну Благову, Ольгу Змурщик, Екатерину Медведеву, Максима Сокола, Ингу Киселеву, Евгения Ермолковича, группу ByCity, Дмитрия Сергеева, Екатерину Муратову, Александра Саванца, Дмитрия Никитина, Ольгу Колесникову и многих других. Жителей и гостей города также порадуют выступления воспитанников Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина.

Кроме того, в театре сейчас идет подготовка к новому творческому сезону. Как ожидается, 17 и 18 сентября будет представлен гала-концерт "Открытие сезона", где обещают много сюрпризов для зрителей, импровизации и встречи с любимыми артистами. "Обо всех программах, премьерах для детей и взрослых можно узнать на сайте театра. Билеты уже в продаже", - добавили в концертном отделе.-0-

Фото Театра эстрады