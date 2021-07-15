Артисты Театра эстрады подарят частичку души зрителям на "Славянском базаре в Витебске"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артисты Молодежного театра эстрады примут участие в XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

"Участие в "Славянском базаре" стало уже доброй традицией для Молодежного театра эстрады. Этот сезон не стал исключением. 18 июля на гала-концерте мастеров искусств Беларуси "Крок bу Крок" вы сможете увидеть своих любимых артистов, зарядиться позитивом и проникнуться особой атмосферой праздника от просмотра блистательных и невероятно зажигательных номеров", - рассказали в концертном отделе.

Для жителей и гостей фестивального Витебска выступят заслуженная артистка Беларуси Жанет, ансамбль "Верасы", цыганское шоу "Аллюр", Ольга Булай, Александр Саванец и Инга Киселева. Шоу обещает быть фееричным.

"Фестиваль становится большим событием для театра, поскольку каждый член нашей большой команды вносит частичку своего креатива и души в данный проект. Идеи для номеров, яркие костюмы, любимые песни, отличное настроение и самые талантливые участники - вот те самые составляющие, которые являются неотъемлемой частью "Славянского базара", - отметили в театре.-0-

Фото Театра эстрады