Артисты Витебского района запускают серию онлайн-концертов

Народный ансамбль народной песни "Ранiца". Фото из VK-аккаунта Витебского районного центра культуры и творчества

14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Артисты Витебского районного центра культуры и творчества по 30 апреля проведут серию онлайн-концертов, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В проекте "ВРЦКиТ #НАДОМАШНЕМ" примут участие вокальные коллективы и солисты района. Выходить в эфир артисты будут ежедневно в 19.00. Посмотреть концерты желающие смогут на официальных площадках центра в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и на YouTube-канале.

Онлайн 15 апреля выступит певица, блогер, заведующая Коптянским сельским домом культуры Наталья Соколова. На следующий день live-концерт даст лауреат международных фестивалей и конкурсов, победитель телевизионного проекта "Твой шанс" Станислав Пазюк. Более подробную афишу можно найти на страницах центра культуры в соцсетях.

Также в это время организуют благотворительную акцию в поддержку медицинских работников Витебска и района.-0-